Circo.it – Site do National Circus Monthly » Comediantes Guerreiros Selvagens: Festival Pagliacci

Por Maria Vitória Vittori

São numerosos, indisciplinados e avassaladores, derramando-se com maior força do que nunca sobre os picadeiros do circo, sobre o palco, sobre as ruas da cidade: aqui está Pagliacci!

Fotografia do cabaré de Pagliacci por Camilla Poli

A proibição cultural e social definitiva da comédia ainda pesa fortemente sobre as mulheres, que também ganharam papéis importantes na sociedade, bem como no entretenimento, como se as mulheres, subjugadas durante séculos, não pudessem rir livremente, nem rir de ninguém. muito. Mas o cenário certamente mudou: agora há muitos palhaços, mesmo entre as gerações mais jovens, e eles estão fazendo ouvir a sua voz.

Em diferentes regiões do mundo – França, Espanha, Portugal, América Latina – as associações de mulheres palhaças são um facto consagrado há vários anos, aqui teremos que esperar pelo verão de 2021, quando Martina Soragna e Silvia Laniado, fundadoras da foi inaugurada a companhia de teatro de palhaços Le Due e un quarto, Pagliacce Network, com o objetivo declarado de “conectar, inspirar e engajar para motivar os palhaços de hoje e de amanhã”: uma associação que hoje conta com 113 palhaços profissionais.

Fotografia de Anna de Lirium e Colette Gomet de Camilla Poli

Que deu origem ao Festival Pagliacce que, na sua segunda edição – a primeira das quais contou entre os seus participantes o grande Gardi Hutter – decorre actualmente em Torino, no âmbito do Chapiteau Madera: organizado por Martina Soragna e Silvia Laniado, sim, beneficia com o apoio do Ministério da Cultura e da Fundação Crt, e com o patrocínio do Município de Torino.

Estes são os números da edição de 2023: 14 empresas participantes, 51 artistas em palco, 40 voluntários a trabalhar a tempo inteiro nos vários eixos da organização, e depois novamente concertos e DJ sets, iniciativas dedicadas às crianças, formações e workshops com artistas . Conferências: Tudo num ambiente particularmente acolhedor e alegre, repleto de interações e trocas.

Foto do milagre de Mireya por Camila Poli

Entre as atuações que vimos, como esquecer o impressionante filme cômico lançado pela austríaca Tania Sima (também conhecida como Anna de Lirium) e pela francesa Hélène Gustin (também conhecida como Colette Goumet)? Em One and One, esses grandes palhaços deram vida a uma história convincente de amizade, jogada inteiramente na dissonância física e comportamental e na perfeita harmonia dos movimentos corporais e do timing cômico. A graça delicada mas poderosa de Mireia Miracle permanece impressa, e em “Rojo” ela faz seu palhaço acrobático virar-se para outro lugar como expressão do desejo de cruzar a fronteira que da necessidade pessoal se torna urgência coletiva.

Ximena Cavaletti Fotografia de Camilla Poli

Uma das verdadeiras forças da natureza é a espanhola Gemina Cavaletti, que em “Mecha te mostra”, em conluio com Laia Sales, também integrante do BOBAS, apresenta uma paródia de um programa de entretenimento, e depois joga tudo para o alto – extensões e sapatos de salto alto. E hipocrisia – em um final de rock energético. O tão esperado espetáculo, na última noite do dia 22 de outubro, será o espetáculo “Ponta do Meu Nariz”, no qual jovens palhaços acrobatas de diversas nacionalidades que formam o Kolektivo Konika competirão com manobras acrobáticas e canções para reconstruir o patrimônio comum.

Foto do capela da Madeira por Camila Polley

Guardei uma memória específica do ambiente do festival, e é isso que me leva a acrescentar que além da notável originalidade e do grande valor dos espectáculos apresentados, há ainda algo mais, um valor adicional que me parece reconhecível à função especial exercida por Pagliacce, um projeto fértil de arte e de vida capaz de transferir e vincular especializações técnicas, conhecimentos e experiências em nome do empoderamento das mulheres.