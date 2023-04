Fique comigo, o episódio final deixa todos sem palavras: um final devastador

A fantasia “Fique Comigo” está chegando ao fim. O final da temporada é realmente emocionante. A evolução revela grandes flutuações.

O drama televisivo é o gênero principal na grande rede Rai. De fato, todos os anos a alta direção de Rai costuma programar uma programação que dê espaço ao gênero narrativo. Fique comigo é um dos títulos mais populares da temporada 2022-2023. Nascido da ideia de Maurizio Di Giovanni, dirigido por Monica Volo, ficar comigo Ele conta uma história nova e convincente.

O protagonista é Alessandro Scuderi, um vice-comissário muito inteligente. Alessandro, que tem a cara e a voz de Francesco Arca, é um jovem que nunca desiste. Muito apegado ao trabalho e também à esposa, Paula. Esta última, grávida do primeiro filho, é a juíza de menores. Mas a perfeição em seu trabalho e vida pessoal colidem em um evento dramático. De fato, enquanto ele almoçava com a esposa em um restaurante, ocorreu um tiroteio no qual Paula ficou ferida. A jovem perde o filho e, ao saber que o marido não a levou para aquele lugar por acaso, ergue um muro contra o marido, culpando-o pelo que aconteceu com ela. A relação dos dois entra em crise, mas a chegada de Diego, um rapaz multifacetado, põe tudo em causa. O final da temporada vai ao ar na segunda-feira, 3 de abril, que promete ser cheio de surpresas.

Fique comigo, final da temporada: Alessandro e Paola não podem adotar Diego

Fique comigo é uma das maiores notícias desta temporada de TV. Ficção inédita, não atribuída a nenhum gênero televisivo. De fato, apesar de ser uma história de detetive, com histórias de investigações, também enfatiza o lado privado e psicológico. Fique Comigo contando sobre o tema da adoção que continua sendo tratado com muita parcimônia na TV. De fato, depois que o casal perdeu o filho no caminho, eles tiveram a oportunidade de se conectar com o pequeno Diego, um menino que havia perdido o pai. As prévias do episódio final, que irá ao ar na segunda-feira, 3 de abril, revelam reviravoltas fascinantes. Portanto, Diego ficará cara a cara com Terek, um amigo de seu falecido pai. Porém, durante o encontro, será disparado um tiro que, felizmente, não acertará Terek. Alessandro, pronto para proteger Diego, fará com que todas as provas contra o menino desapareçam.

Porém, alguém vai apelar para a cena e decidir postar nas redes sociais. E aqui está a notícia devastadora, o pequeno Diego terá que lidar com a acusação e as consequências que virão. Além disso, Paola e Alessandro perderão não apenas a guarda da criança, mas também a possibilidade de adoção. Será um golpe para todos eles, pois eles se ligaram profundamente uns aos outros. Preparem os lencinhos porque vai ter choro mesmo.