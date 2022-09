Chave de mídia: AdKaora, Adgage e Anzu.io: Uma parceria multiplataforma exclusiva

AdKaora, uma agência digital especializada em publicidade móvel focada no usuário e marketing de close-up, por exemplo Anzu.ioA empresa de publicidade de jogos mais avançada do mundo assinou um acordo de parceria exclusiva que reforça a oferta do Grupo Mondadori no mercado italiano, espanhol e português com uma solução avançada de publicidade de jogos.

Graças a este acordo – que inclui também a Adgage, empresa espanhola de mobile marketing activo adquirida pela AdKaora no final de 2021 – os anunciantes terão uma oportunidade única de atingir o target de gamers e entusiastas, antecipando as novas oportunidades de comunicação que surgiram com o explosão de jogos e o metaverso.

Após a pandemia, o número de jogadores expandiu para 3,24 bilhões de pessoas, incluindo novas faixas etárias e novas nacionalidades. A capacidade de falar com um público principalmente vertical, com pouca exposição a telas de TV, é na verdade um dos fatores que estão pressionando cada vez mais as marcas a alocar uma parte de seu orçamento para estratégias de publicidade no jogo.

Anzu.ioque possui soluções de publicidade in-game para PC, console, mobile e Roblox, em formatos altamente interativos e imersivos, e possui a maior rede europeia de aplicativos do setor e jogos que foram definidos como “triple A” pela maior empresa de vídeo do mundo estúdios de jogos como Ubisoft, Razor Edge Games e Saber Interactive.

Além de, Anzu.io Ele primeiro patenteou um sistema de rastreamento de anúncios 3D e um conjunto completo de integrações com fornecedores terceirizados, incluindo Oracle Moat e IAS, que fornecem medição de visibilidade no jogo para campanhas ao vivo e programáticas em todas as plataformas.

Stephanie Lublinsky, Head of Partnerships, Emerging Markets da Anzu: “Nunca houve um momento mais emocionante para as marcas anunciarem no mundo dos jogos do que agora. Com mais de 50 milhões de jogadores na Itália, Espanha e Portugal, o público real está lá fora e os anunciantes têm acesso a eles imediatamente. Estamos empolgados em fazer parceria com AdKaora e Adgage para expandir seus horizontes de marca e renovar suas campanhas com estratégias de publicidade imersivas, seguras para a marca e atraentes.”

AdKaora e Anzu.io Já desenvolveram projetos de publicidade in-game com resultados muito positivos que ajudaram a aumentar a notoriedade e visibilidade das respetivas marcas, indicadores chave de performance que são essenciais para uma estratégia deste tipo, não esquecendo que é um ambiente seguro com elevada garantias, e que os formatos Anzu têm as menores taxas de tráfego inválido em comparação com outras formas de publicidade. Tudo isso é complementado pelo alcance massivo de todos os jogos nos quais os anúncios são exibidos: mais de 5 milhões de usuários ativos mensais e mais de 218 milhões de impressões em todas as plataformas.

A capacidade de ativar campanhas publicitárias no Roblox também é muito importante: o número 1 visa crianças no mundo, com mais da metade dos usuários com menos de 13 anos e, ao mesmo tempo, a faixa etária em crescimento é a mais rápida. 17-24. Uma oportunidade imperdível para as marcas atingirem um público pequeno e crescente e se conectarem com eles por meio de múltiplas experiências.

David Tran, CEO da AdKaora: “Os videogames hoje geram duas vezes mais receita, em termos econômicos, das indústrias cinematográfica e musical combinadas, tornando-os uma forma de entretenimento em rápido crescimento com 15 milhões de jogadores somente na Itália. dentro do mundo dos jogos é sempre maior. Para AdKaora, entrar no mercado de forma decisiva significa fazê-lo com a melhor proposta possível e com Anzu.io Era ‘Jogo, Conjunto e Partida’, no primeiro encontro. Temos o prazer de trabalhar com eles, e em paralelo com los hermanos da Adgage, desenvolver projetos multi-países, dadas as especificidades de Itália, Espanha e Portugal, projetos inovadores para marcas, criando um ecossistema adequado para este tipo de publicidade. Alerta de spoiler: Dakar, um dos jogos de simulação de direção mais jogados no mundo, se fundiu com Anzu também no PlayStation.”