Morreu Manuel Valisella, tatuador e ex-tronista de “Homens e Mulheres”: tinha 35 anos – Corriere.it

A partir de Edição de entretenimento

Um rosto conhecido na televisão, ele participou da transmissão da Mediaset. A notícia foi divulgada nas redes sociais pelo amigo, DJ Enrico Cerassi

Faleceu com apenas 35 anos Manuel Achel Vallequela, Tatuador e rosto conhecido da televisão e das redes sociais após ser pretendente então tronista Do programa Mediaset homens e mulheres. Sua morte foi anunciada por seu amigo DJ Enrico Ciriaci que escreveu nas redes sociais Olá meu amigo, que bom para esta vida maldita. descanse em paz. De acordo com Ciriaci, o site da Biccy informa, Vallicella poderia ter tirado sua vida.

Até o blogueiro Amedeo Fenza deu a notícia da morte do jovem com uma mensagem no Instagram dizendo: Manuel Valisella, ex-tronista, morreu com coração de ouro.. ele tinha apenas 35 anos! Uma vida ainda está pela frente.. Eu só queria que ele estivesse nos braços de sua amada mãe.. Não tenho palavras. descanse em paz. Vallicella em 2019 perdeu a mãe, com quem era intimamente relacionado, após uma longa luta contra a doença.

Compartilhe em homem e mulher Em vez disso, remonta a 2016, quando ele estava (sem sucesso) noivo de Ludovica Valli. Devido à simpatia do público por ele, Maria de Filippi ofereceu-lhe então o papel de tronista, que Vallicella abandonou após algumas semanas, Prefere ficar longe do mundo do entretenimento. Mas ele permaneceu no coração dos espectadores e 460.000 pessoas o seguiram no Instagram.