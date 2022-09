Abre sua primeira (surpreendente) exposição na Finlândia – Corriere.it

A partir de Chiara Maffeletti

A estrela americana de 58 anos fez sua estreia apresentando seu trabalho com Nick Cave: “Para mim é sobre meditação. Isso me leva a descobrir onde errei nos relacionamentos.”

Casas de plástico transparentes onde todos podem olhar para dentro. Mas também para casas perfuradas com chumbo, cujo design ainda está gravado no material. Estas são algumas das obras de um artista em sua infância que surpreendeu a todos Brad Pitt. O homem de 58 anos (ele fará 59 em dezembro) abriu sua primeira galeria. A Finlândia, especificamente Tampere, e especificamente o Museu de Arte Sarah Helden, escolheu estar lá, uma presença tácita, mas muito bem-vinda, que por si só foi suficiente para fazer as pessoas falarem sobre a exposição (com quem foi outro artista também conhecido por outros talentos além da escultura, como Nick How) em todo o mundo. E se a arte (também) nos faz pensar, então a casa do escultor pode considerar o projeto um sucesso, sobretudo depois de apresentar as suas obras da seguinte forma: «Para mim, trata-se de meditação. Trata-se de saber onde errei em meus relacionamentos, onde errei.”

O negócio E aqui estão aquelas casas invadidas por uma violência feroz que, além disso, nunca desaparecem, fazem a mente voar direto para o que foi sua casa anos atrás, com Angelina Jolie. Os atores – que provavelmente foram os mais bonitos e adoráveis ​​do mundo – são campeões há anos (de 2016 a 2019 a fase aguda, mas as consequências ainda perduram) em um dos rompimentos e divórcios menos amigáveis ​​da história, com acusações pesadas de obter a guarda dos seis filhos. Pete, acusado de violência e abuso por parte da ex-mulher, recebeu a guarda conjunta, depois houve recurso e até agora tem o direito de visita, mas parece que pretende, segundo alguns rumores, regressar ao tribunal. Não preciso de quem saiba em que nível de leitura vê agora, em sua arte, a escuridão daqueles anos. Seja uma tentativa de exorcismo ou um verdadeiro renascimento, os próximos meses dirão. A verdade é que a estrelinha com um visual que tanto nos fez apaixonar, depois de uma fase sombria, volta a brilhar.

depois da depressão Em entrevista ao Gq, ele admitiu: “Acho que a alegria é uma descoberta recente. Eu sempre me movia com a corrente, derivando e depois para a próxima. Acho que passei anos com depressão leve e só depois de lidar com isso, tentando aceitar todos os aspectos de mim, bons e ruins, consegui capturar esses momentos de alegria.” Entre esses momentos preciosos, talvez esteja também o tapete vermelho de Veneza, que ele percorreu (mesmo neste caso surpreendentemente) há algumas semanas como produtor de Blonde. Afinal, essa também era outra parte de sua nova vida. “Acho que em termos de filmes de cinema, cheguei ao fim do caminho – anunciado há alguns anos, novamente para Gq -. Estou atrás das câmeras, do lado da produção e gosto muito. Estou fazendo cada vez menos. Acho que, considerando todas as coisas, é um jogo para jovens. Mas se é verdade que ele luta para reconhecer os rostos de outras pessoas – ele anunciou que desde 2013 sofre de facetightness, um distúrbio neurológico grave que não lhe permite distinguir rostos, mesmo entre amigos — não há dúvida de que todos reconhecem seu rosto como seu. Um dos atores mais influentes do mundo, capaz de emocionar as pessoas. beira do tapete vermelho ou agora em alguma galeria de arte.