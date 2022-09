Vertigo FEST Festival Internacional de Curtas-Metragens de Milão

Publicidades

Festival de Cinema Vertigem

Festival Internacional de Curtas-Metragens de Milão

De quarta 21 a sexta 23 setembro

NO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA EM MILÃO

1º Festival de Milão

Dedicado inteiramente a curtas-metragens

Com ofertas, discussões e convidados especiais

Ingressos e inscrições estão disponíveis no link a seguir www.vertigofilmfest.com/2_biglietti/

De quarta-feira 21 a sexta-feira 23 de setembro na sala Astra do ANTEO Palazzo del Cinema em Milão (Piazza Venticinque Aprile, 8) A terceira edição do VERTIGO FILM FEST, o primeiro festival de Milão inteiramente dedicado a curtas-metragens, acontecerá.

Todas as noites, a exibição de curtas-metragens italianos e internacionais será pontuada por momentos de discussão com o público e com intervenções de diretores selecionados e equipes de negócios que estarão presentes na sala.

o Festival de Cinema Rotatória Nascido de uma ideia Alberto de Caro ScorsoneE a Praça MargueritaE a Carlos Poti E a Lucas Leon SilvestriQuatro estudantes de cinema que se inspiraram nas noites organizadas entre amigos e durante as quais apresentaram seus projetos universitários, decidiram lançar o evento, que já está em sua terceira edição e contará com a participação de cineastas de todo o mundo.

« Desejo de recriar Aquela alquimia que surge entre amigos à noite no cinema assim que você termina de ver o filme – dizem os organizadores –. Ser capaz de falar sobre isso e discuti-lo com outras pessoas de maneira informal, ser capaz de expressar sua ideia e discutir não apenas brevemente do ponto de vista técnico, mas também todas as questões que a narrativa levanta“.

durante Noite de 23 de setembro Eles serão Os curtas-metragens vencedores desta edição foram anunciadosselecionados pelos organizadores entre mais de 250 filtro funciona E eles votaram em um Um júri de profissionais da indústria.

Mais um bônus Melhor curta-metragemE a Melhor Documentário E a Melhor Filme de Animaçãofoi introduzido Notas especiais por direçãoE a script do filmeE a holográficoE a FotografiaE a cenografiaE a o atorE a uma atriz E a Gravação de áudio.

Além disso, nas três noites, via QR CODE, Os espectadores no auditório poderão votar no vencedor do Prêmio do Público para o curta-metragem.

“Lugares e identidades“,”Natureza e desejo” E a “longe de si mesmosão os temas das três noites.

Aqui está o programa para cada noite:

Quarta-feira, 21 de setembro (a partir das 19h30)

– “Adeus pequeno bloco“ Escrito por Eva Darabus (Hungria, 2020)

– “extraviado“ Por Midi Janab (Irã, 2021)

– “54 catedrais” Escrito por Niccol Piconi (Itália, 2021)

– “golem“ Por Etrio Fidora (República Tcheca, 2019) – O gerente está na sala

– “É tudo sobre a diferença real” Por Anton Forsek (Suécia, 2021)

– “lince“ Escrito por Julien Henry (Bélgica, 2021)

Quinta-feira, 22 de setembro (a partir das 19h30)

– “uma circunferência“ Por Anne de Carbuccia (Itália, 2021) – O gerente está na sala

– “sonhos de pessoas solitárias“ Por Marek Liszewski (Polônia, 2021)

– “O estranho crime do excêntrico Mr. Jay“ Escrito por Bruno Caetano (Portugal, 2019)

– “porquinho da índia“ Por Giulia Grandinetti e Andrea Benjamin Manenti (Itália, 2020)

– “Conversas com uma baleia” Por Anna Samo (Alemanha, 2020)

– “embalsamado” Por Rossella Laing (Itália, 2021)

Sexta-feira, 23 de setembro (a partir das 19h30)

– “polipol“ Por Andrea Gatopoulos (Grécia, 2021)

– “Cracoles“ Escrito por Fabio Serpa (Itália, 2020)

– “Antes da“ Escrito por Ala Nunu Leszynska (Portugal, 2019)

– “Filho“ Escrito por Nathalie Lenoir (França, 2020)

– “queimaduras noturnas“ por Angelica Gallo (Itália, 2021)

– “Pilar“ Por Yngwie Boley, JJ Epping e Diana van Houten (Holanda, 2020) – Os gerentes estão na sala

tarde Sexta-feira 23 de setembro será apresentadoàs 18h00, De uma discussão em inglês moderada por Paola Ruggerium dos fundadores e responsável pela programação de curtas e documentários e resenhas de DE cinmino de Milão.

Os bilhetes e passaportes estão disponíveis no seguinte link: https://www.vertigofilmfest.com/2_biglietti/.

A entrada no salão é permitida mesmo após o início das apresentações.

Além de, Sábado 24 de setembro na ANARRES LIBRERIA-BISTROT (19h30 – Via Pietro Crispi, 11, Milão) O APERITIVO DO FESTIVAL DE FIM será realizado para o público!

O festival é patrocinado por Anarres, Olympus, Ricamifici Milanesi e outros.

www.vertigofilmfest.com – www.instagram.com/vertigofilmfest

www.facebook.com/VertigoFilmFest

Milão, 19 de setembro de 2022

