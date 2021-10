Classificando os melhores lugares para se aposentar em 2022

o revista internacional da vida Organizar em Melhores lugares para se aposentar em 2022. Este último, de fato, será o ano em que muitos italianos atingirão esse marco, razão pela qual decidiram se mudar para um lugar diferente da Itália. Mas onde morar melhor, que país escolher?

Melhores lugares para se aposentar em 2022

revista Vida Internacional Tente fazer uma classificação dos melhores lugares para se aposentar. A análise foi efectuada avaliando vários aspectos, nomeadamente o custo de vida, o nível de saúde e o clima. Bem, no número dez está o Vietnã, que tem muito a oferecer em termos de paisagem, mas também de locais de interesse. O custo de vida é baixo, mas uma das desvantagens dos aposentados é a infraestrutura médica limitada.

Em seguida, encontramos a França em nono lugar, onde o custo de vida é baixo, especialmente em lugares distantes das grandes cidades. Neste local, além de paisagens pitorescas, existe um excelente sistema de saúde. O custo de uma visita normal ao médico é de cerca de 25 euros, enquanto o custo de uma consulta especializada é de cerca de 50 euros. Depois, vem a Espanha, que tem um clima excelente, preços baixos e um sistema de saúde altamente desenvolvido.

Em sétimo lugar está a Malásia, com suas praias chuvosas e muitos locais de interesse cultural. Aqui o inglês é falado em todos os lugares e o custo de vida para os italianos é baixo: um casal pode viver, por exemplo, com 1600 € por mês, incluindo aluguel. A saúde é rápida e confiável. Depois encontramos o Equador graças ao clima e ao custo de vida muito razoável.

Melhores países para viver só de aposentadoria

entre Países onde a aposentadoria é mais convenienteEm quinto lugar está a Colômbia.

O custo de vida aqui também é muito baixo para aluguel. Jantar e entretenimento também são baratos. A saúde é confortável e boa. O México ocupa o quarto lugar, visto que a economia desse país é única no mundo. Por exemplo, com uma pensão de 800 euros por mês, vive bem e por isso este local é ideal para quem procura uma vida sem stress. Duas pessoas podem viver confortavelmente com um orçamento de 1.400 a 2.700 euros, dependendo do local escolhido, incluindo aluguel e saúde.

No top 3 do ranking, em terceiro lugar está Costa Rica Que atrai pela sua beleza gente de todo o mundo. Viver lá é barato e a assistência médica é acessível e de boa qualidade. Além disso, os candidatos à residência deverão pagar taxas de 7 a 11%. Contínuo Panamá Que tem um programa de previdência privada aberto a todos. Exatamente após os 55 anos para as mulheres e após os 60 para os homens. É um lugar barato e não há imposto sobre a pensão italiana. Em primeiro lugar está Portugal É também o segundo país menos caro da Europa. É muito popular pelo clima, mas também pela comida e pelos baixíssimos custos. Aqui, para os aposentados, os incentivos fiscais são grandes. Aqueles que normalmente não ficam lá por 10 anos também obtêm um bom corte de impostos. Para obter residência neste local, é necessário residir no mínimo 6 meses e 1 dia e ter um contrato de arrendamento anual regular.

Leia também: Portugal ou as Ilhas Canárias, para onde se aposentar no exterior: em comparação com um paraíso fiscal

[email protected]