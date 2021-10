E ‘morto James Michael Tyler (Gunther De Friends)

despedida para James Michael Tyler. O tradutor de Gunther na sitcom histórica amigos E morreu aos 59 Porque Câncer de próstata. A morte ocorreu hoje em Los Angeles. O ator luta contra a doença desde 2018 e, apenas este ano, no Today Show, contou sua experiência com o objetivo de promover a prevenção.

Nascido em Winona (Mississippi) em 28 de maio de 1962, estreou-se em 1992, mas ganhou fama em 1994, com a primeira temporada de Friends. Explique o barista Do Central Perk, o lugar onde os seis principais amigos se encontram. Lábios de Phil de toda a série é seu Amor platônico por Rachel (Jennifer Aniston) com quem você trabalhou nas primeiras temporadas. Em maio passado, ele participou de uma reunião com amigos.

Ator James Michael Tyler (Tweet incorporarGunther jogou em Friends por 10 anos, mas não pôde comparecer ao último encontro do elenco pessoalmente porque tinha um sério problema de saúde. Agora ele está compartilhando suas novidades pela primeira vez com Tweet incorporar. pic.twitter.com/272tg4Sbvc – hoje (TODAYshow) 21 de junho de 2021

