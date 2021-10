Europa: gigabit a custo variável / Europa / regiões / casa

O preço de uma boa conexão à Internet varia muito dentro da União Européia, e os países da região do Adriático pagam mais. A Romênia, com sua excelente rede e preços competitivos, é um caso à parte

Entre os gols Bússola digital europeia , que é a estratégia da UE para o digital para a próxima década, existe uma garantia de acesso a uma ligação à Internet de pelo menos 1 Gbps “para todos”. Recentemente, lançamos um arquivo Dados sobre velocidades médias de acesso em meados de 2021 , observando como houve um aumento significativo no desempenho da conexão estática, embora com grandes disparidades entre as regiões.

No entanto, a velocidade das comunicações não nos diz nada sobre a questão do acesso de “todos” a este tipo de serviço. Para isso, é necessário considerar os preços das ligações e as possibilidades de gastos dos cidadãos. O problema também está relacionado a A nona meta de desenvolvimento sustentável Das Nações Unidas, que previu um aumento significativo no acesso às tecnologias de comunicação e informação, e acesso universal e equitativo à Internet “até 2020”.

Como mostra o gráfico, os três países da UE com as conexões mais lentas (Grécia, Chipre e Croácia) têm taxas entre as mais altas da Europa. Um grego em 2019 pagou um pouco mais que um espanhol para viajar a um quarto da velocidade. A melhor oferta na Croácia era um pouco mais barata do que na Dinamarca, para uma conexão 3,5 vezes mais lenta.

Não existe uma relação direta entre preço e velocidade. Na verdade, alguns países conseguiram preços particularmente razoáveis, mesmo com o excelente desempenho. Na Romênia, Luxemburgo, França e Hungria, as ofertas custam menos de 20 euros por mês, mas chegam perto de 100 Mbps para download.

Como se pode verificar no mapa seguinte, Chipre, Grécia e os estados membros da região do Adriático (Croácia, Eslovénia e Itália) são os que apresentam a pior relação preço / velocidade de download, situando-se nos 34 euros contra 21,4 Mbps em Chipre.

Os países com melhor rácio são a Roménia (€ 11 contra 98,6 Mbps) e a Lituânia (€ 8,71 contra 74,2 Mbps).

Ao inserir a renda média no contexto (os dados Eurostat 2019), a imagem muda ainda mais.

Neste caso, os países da Europa Central e Oriental, juntamente com Espanha e Portugal, são os mais vulneráveis ​​a sanções. Na Croácia, o preço da melhor oferta de chamadas corresponde a cerca de 5 horas de trabalho para uma pessoa com um rendimento médio calculado pelo Eurostat (798 € por mês). O tempo de voo em Portugal é de 3 horas e 47 minutos, na Eslovénia de 3 horas e 37 minutos e na Grécia de 3 horas e 22 minutos.

Comparar os preços das assinaturas de telefonia fixa entre diferentes países é bastante complicado, pois diferentes empresas ajustam a oferta de acordo com critérios que podem diferir muito: do ponto de vista de faixas de desempenho garantidas, por exemplo, ou de “pacotes” de serviços vendidos junto com a Comunicação (telefonia móvel, assinatura de canais de TV, etc.). Ele Ela O último estudo comparativo A presença de outros serviços adicionados. A velocidade de download usada para comparação é a velocidade do primeiro trimestre de 2020, que é a mais próxima de 2019 disponível em Conjunto de dados Ookla. , também usado para nossa análise.

Em apenas três países, leva menos de uma hora para pagar por um mês de conexão à Internet: 44 minutos na Finlândia, 46 minutos em Luxemburgo e 48 minutos na Alemanha.

Romênia

A Romênia representa um caso especial entre os países da Europa Central e Oriental. Seu desempenho de comunicação supera o de todos os países vizinhos, como mostrado claramente Do nosso painel . Vários fatores contribuíram para esta situação e estão relacionados à má aplicação da lei, aos altos custos das comunicações disponíveis e a muito “nerdismo” digital.

No final da década de 1990, as comunicações no país eram lentas e caras. A única alternativa às conexões dial-up (aquelas que usam uma linha telefônica regular) eram proibitivamente caras para a maioria da população. Assim, as pessoas começaram a se vincular para criar rețea de cartier: um provedor externo foi inscrito e, em seguida, uma rede local (LAN) foi criada entre as pessoas no mesmo edifício. Algumas pessoas com as habilidades necessárias tiveram o cuidado de manter a rede funcionando, recebendo em troca pequenos pagamentos regulares, enquanto a falta de regulamentação sobre a instalação de cabos entre casas e edifícios permitiu que o sistema permanecesse razoavelmente legal.

Então, as pessoas tinham acesso a uma espécie de “Rede de Vizinhança Ampla”, com desempenho de conectividade inimaginável para aquela época, e gastavam muito pouco (a assinatura era apenas uma, dividida por usuários). Este sistema tinha vantagens e desvantagens: por um lado, baixar um arquivo com um programa especial de troca era um processo muito rápido (que preferia a troca, nem sempre legal, por músicas, filmes e videogames), mas navegar no navegador estava muito lento.

Em poucos anos, algumas dessas redes locais se fundiram e se tornaram negócios reais, crescendo e competindo para cobrir diferentes bairros. Este fenômeno ainda é generalizado, mas agora a aplicação de leis para regulamentar o mercado e o gerenciamento de rede é mais eficiente, e o preço da conexão de fibra óptica “real” está mais acessível.

Alguém poderia pensar que essa disseminação inicial trouxe consigo um desenvolvimento inicial semelhante de serviços online e habilidades digitais entre a população, mas isso não aconteceu. De acordo com Bogdan Manolia, Diretor Executivo da Associação Romena de Direitos Digitais ApTI (Asociația pentru Tehnologie și Internet), um dos fatores limitantes é o clima de desconfiança em relação ao Estado e à segurança da Internet. Na verdade, Romênia é o ultimo Em interação com as autoridades públicas: em 2020, apenas 13 por cento dos usuários usaram serviços de administração pública online, em comparação com 60 por cento na vizinha Hungria. “O fenómeno – explica Manolia – também está relacionado com a interação com as pessoas. Hoje, a compra online à vista é a opção preferida dos romenos».

As actuais políticas europeias, de acordo com Manolia, centram-se muito na comunicação e muito pouco no desenvolvimento das competências digitais: «Bem, tens uma ligação rápida: e agora? Se você não trabalhar na experiência do usuário, a rede permanece uma caixa vazia e a web é uma fonte de puro entretenimento ”.

