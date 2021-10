Virginis está preocupada, a pequena Vittoria está no hospital há alguns dias

Dois dias antes, Kiara já havia relatado que havia levado a menina ao pronto-socorro com dificuldade para respirar, depois de 10 horas em observação e com tratamento adequado voltou para casa. Do apartamento em Milão, o casal postou vídeos da menina fazendo um mergulho com o irmão mais novo. Até a mensagem de que falava em internação.

“Ela pegou o vírus do resfriado comum de Leo, que, no entanto, em crianças pequenas como ela, leva a situações que precisam ser controladas. Ela está cansada, mas está bem”, disse Ferragni. As atualizações estão esperando agora.

Pode ser divertido para você: