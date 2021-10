Nova música de Claudia Aru e Bebo Vera

Chama-se “Ti trovo” e é o novo single de Claudia Aru, agora no canal do Youtube do cantor e compositor de Villacidro. Uma obra intensa e comovente dedicada ao pai e na qual o artista lida com as dores mais importantes de sua vida e, mais geralmente, o tema do luto. Claudia Aru escreveu a música e a letra da canção “T’agatu” (“I find you”), que atraiu seu assistente de longa data Matteo Marongiu. Mas para esta música, a cantora e compositora também queria Bebo Ferra, um músico de renome mundial que não só assinou o arranjo, mas também decorou a peça com seu talento no violão, e o violoncelista Gianluca Pechida ao seu lado. Ao optar por cantar a peça em voz baixa, como uma prece, Claudia Aro apresenta-se de uma forma inusitada, deixando de lado a sua determinação e deixando transparecer toda a sua fragilidade.

“T’agatu é uma canção aberta, dedicada a todos que convivem com a dor do luto”, explica a artista, “e é uma tentativa de alcançar quem compartilha desse sofrimento na esperança de dar uma palavra de condolências; aliás meu pai está lá dentro, mas há alguém que procuramos. ” A canção (que estará disponível no Spotify a partir de 1 de novembro) foi escrita por Claudia Aru sob a supervisão da lingüista da Sardenha Manuela Ines, enquanto os botões de volume foram controlados por Marty Jane Robertson, com mixagem assinada e masterização por Francesco Ojana. O videoclipe da música relembra alguns dos lugares mais importantes da vida de Cláudia e do pai (Velacedro e Turigrand) e foi editado por Luca Petretto e Riccardo Demortas, com maquiagem de Anna Lapa e Silvia Alessandrini em produção. secretário. “Apesar da polêmica, T’agatu quer deixar uma mensagem de esperança que nos leve a acreditar que a morte não é o fim de tudo e a buscar o ente querido que tanto sentimos nas coisas belas que nos acontecem e nos cercam “conclui Claudia Aru.