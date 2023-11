Royal Caribbean oferece programas mediterrâneos para 2025

Programa de excursões de verão para Real Caribe Internacional Até 2025, promete tornar as férias na Europa seis vezes mais memoráveis. Com seis navios partindo de cinco destinos populares, incluindo a primeira visita do Allure of the Seas a Barcelona, ​​a aventura está garantida. Os destinos vão desde Grécia, Croácia, Itália, Portugal, Espanha e França, com itinerários que variam de duas a 12 noites.

Os seis navios oferecem uma ampla gama de experiências, desde opções culinárias até atividades emocionantes. O Allure of the Seas oferece mais de 30 opções gastronômicas, simuladores de surf FlowRider e entretenimento incrível. O Odyssey of the Seas oferece experiências como o RipCord by iFly skydive e a cápsula de observação North Star. O Independence of the Seas regressa, depois de seis anos, com itinerários que variam entre duas e 12 noites, incluindo escapadas curtas e explorações dos fiordes noruegueses. A Voyager of the Seas visita destinos como Corfu, Provença, Sicília e Valência. O Explorer of the Seas oferece três cruzeiros de 7 noites nos Mares Adriático e Egeu, enquanto o Brilliance of the Seas explora Chipre, Grécia e Turquia em aventuras de 7 noites. Abaixo estão os programas detalhados para o verão europeu de 2025:

Atratividade para os mares – De Barcelona e Civitavecchia

para Sete noitesOs hóspedes poderão visitar destinos de sonho em Espanha, França e Itália, como Palma de Maiorca, Florença (com atracação em La Spezia), Nápoles E a Provença (com atracação em Marselha). Além das que estão a bordo, há muitas atividades em terra que aguardam os hóspedes. Para citar alguns, explore monumentos como a Torre de Pisa, aprenda sobre a cultura vibrante de Maiorca ou experimente a famosa pizza napolitana.. Com um retorno tentação, a coleção incomparável de experiências revolucionárias da Oasis Class nos bairros mais populares, também retorna. Os destaques incluem Paredes Gêmeos paraMontanhismo E a Simulação de surf FlowRidero Tirolesa Nove andares, servindo restaurantes Sushi, Hibachipratos Italianos E os clássicos De churrascarias americanassucesso teatral “Ei mãe!E a performances originais que variam entre ar, gelo, água e teatro.

Odisseia dos Mares – De Civitavecchia

o Aventurasque varia Entre 7 e 12 noites, Isso permitirá que você visite destinos como Nápoles, Éfeso (navio atracado em Kusadasi), Limassol, Creta, Mykonos, Rodes E Santorini. Não faltarão vistas deslumbrantes: desde os famosos edifícios caiados de Santorini até locais Património Mundial da UNESCO, como Pompéia. Épico Será o primeiro do género com pernoite Istambul, como parte de um feriado exclusivo de 10 noites. As emoções também serão fortes a bordo, com uma variedade de experiências para todas as idades, incluindo uma vida animada Deck de piscina estilo resort; Estrela do NorteO ponto de observação mais alto de um navio de cruzeiro; Paraquedismo por RipCord da iFly; ciplexo maior complexo de atividades indoor e outdoor no mar, com Carrinhos de choque, Etiqueta laserUma sala de jogos e muito mais. Além disso, existem 20 restaurantes, bares e lounges como TeppanyakiCozinha fantasia terra das maravilhas E a atmosfera tropical à beira da piscina no bar Limão e coco.

Independência dos mares – De Southampton

Depois de seis anos, as férias favoritas do Reino Unido estão de volta com uma gama variável de opções De 2 a 12 noites. Desde férias curtas a uma cidade com um rico património cultural, por exemplo Bruges (atracando em Zeebrugge), a sete noites para descobrir os fiordes noruegueses, Espanha, Portugal, França e muitos outros locais: as possibilidades de escolha para os amantes da aventura são verdadeiramente numerosas. Inclui os destinos mais importantes copenhague, Ilhas Canárias, Bilbao, Lisboa, Arquipélago dos Açores, Paris (com navios atracando em Le Havre), Oslo EHaugesund. Ao viajarem para paisagens famosas, monumentos e destinos históricos e culturais, os passageiros podem desfrutar de uma variedade de experiências extensas a bordo, incluindo Os toboáguas tempestuosos perfeitoso Etiqueta laser no escuro, Sala de Fuga: Observatório O restaurante fica ao lado da piscina Fish & Chips, além de outros Vários restaurantes, clubes e atividades relacionadas à vida noturna.

Viajante do mar – De Atenas (porto de Pireu), Barcelona, ​​Rafina e Civitavecchia

Por um período Feriado 7 noites através de Oriente médio E ocidentalOs hóspedes poderão visitar destinos como Corvo, L.para Provença (navios atracam em Marselha), Sicília, Sardenha e ValênciaAlém de passar a noite em cidades animadas Istambul E Santorini. Novos momentos inesquecíveis vividos em lugares como a vizinha praia des Marinieres Legal – bom Ou, por exemplo, saborear um gelado no centro histórico da cidade Dubrovnik É acompanhado por uma série de divertidas aventuras. Todos eles ganham vida a bordo e incluem toboáguas The Perfect Storm, laser tag no escuro e esquiaro Espaços para crianças e adolescenteso Vitality Spa e Centro de Fitness E restaurantes como Mesa Giovanni, Izumi E Lojas Grill.

· Explorador do mar – De Ravena

Os viajantes podem esperar…mar Adriático E aMar Egeu Escolha entre três diferentes férias A partir de 7 noites Que oferece uma combinação de praias charmosas, montanhas verdes e águas cristalinas em destinos como Dubrovnik, Split, Atenas (atracação no porto de Pireu) Argostoli E. Kotor, Montenegro. De um local para outro, a bordo, os passageiros podem desfrutar de atividades cheias de adrenalina ou de relaxamento, escolhendo entre Parede de escaladao Ringue de patinação no geloo Espaços para crianças e adolescenteso Piscina solar apenas para adultos E muito mais. Na animação de mesa, os sabores vão desde cortes nobres de bife até uma churrascaria americana Lojas GrillE sushi e sashimi Izumi Ou pratos italianos Mesa Giovanni.

Brilho dos mares – De Atenas (porto do Pireu)

Os viajantes podem escolher entre vários 7 noites de aventuras Para viver entre Chipre,lá Grécia E a Turquia. Eles poderão ser tocados pela magia da história em um castelo do século XV BodrumProve pratos cipriotas no Marina LimassolE saboreie um coquetel com vista para as famosas cúpulas azuis Míconos E muito mais, além da possibilidade de pernoitar Istambul. A bordo, os hóspedes poderão admirar vistas deslumbrantes através de mais de 12.000 metros quadrados de vidro e vivenciar novos momentos inesquecíveis enquanto desfrutam de uma variedade de restaurantes, entretenimento especial, vida noturna eletrizante e muito mais: Parede de escalada, Mini golfe,Loja de vinhos vintageRestaurantes Mesa Giovanni, Izumi E Mesa do chef.