Beyti Kadri, prévia de 21 de novembro: Presente de Nermin ao Sultão – Beyti Kadri

série de TV

Betty Kadri, prévia de 21 de novembro

Aqui está o que acontecerá no próximo episódio do drama turco com Demet Ozdemir



No próximo episódio da segunda temporada Minha casa é meu destinodisponível no Mediaset Infinity em Terça-feira, 21 de novembroNermin dá a Sultan uma de suas bolsas caras para aumentar sua elegância. A mulher fica muito feliz com isso, mas não sabe o que enfrentará com esse fato aparentemente trivial. No episódio anterior eu postei Segunda-feira, 20 de novembroSavas e Emine conseguem arrecadar dinheiro para dar a Bekir para forçá-lo a testemunhar e inocentar Mehdi. Barış fica tão próximo de Zeynep que não se preocupa muito com o fato de o relacionamento deles vir à tona. Zeinab, vestida de enfermeira, entra no quarto de hospital de Bekir e o convence a testemunhar em troca do dinheiro necessário para realizar a cirurgia de sua filha. Através de uma artimanha, Jamila conseguiu entregar o dinheiro à esposa de Bekir. Amina repreende Zeynep por ajudar Mehdi. Os dois tiveram uma troca verbal muito acalorada e acabaram discutindo. Minha casa é meu destino Disponível exclusivamente na plataforma de streaming Mediaset Infinito Com um novo episódio todos os dias de segunda a sexta. Todas as últimas notícias da revista MEDIASET INFINITY Assista outros vídeos



“Propenso a acessos de apatia. Solucionador de problemas. Fã do Twitter. Wannabe defensor da música.”