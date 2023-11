CEV Champions League chega exclusivamente ao DAZN

Liga dos Campeões 2024

Liga dos Campeões Chega exclusivamente ao DAZN. Começamos na quarta-feira, dia 22, com os jogos em casa de Piacenza, Civitanova e Trento na quinta-feira

DAZN anuncia a aquisição exclusiva dos direitos da Liga dos Campeões Europeus de Voleibol em todas as competições de clubes masculinos e femininos para a temporada 2023/2024, graças ao acordo celebrado com a Infront, detentora dos direitos do CEV. O acordo, que começa a partir de 22 de novembro, inclui, além do torneio exclusivo de vôlei da Liga dos Campeões, as melhores partidas da Copa CEV e da Copa Challenge.

Serão três equipes do SuperLega Credem Banca participantes da grande competição europeia: Trentino etase se qualifica como vencedor do Scudetto, Lubrificação para cozinhas CivitanovaFinal da Liga Italiana, e Vendas de gás Daico Piacenza, vencedor da final do terceiro lugar disputada entre os semifinalistas eliminados da disputa pelo título na última SuperLega Credem Banca; Um verdadeiro play-off válido para o acesso à Liga dos Campeões de 2024.

A Liga dos Campeões terá início no dia 22 de novembro, com os primeiros jogos da quarta rodada, ou seja, a fase de grupos. Pela primeira vez na Liga dos Campeões Vendas de gás Daico Piacenza, que se estreia em casa, no PalaBancaSport, às 20h00, frente aos turcos do Halkbank (Berlim e Lisboa são as outras duas equipas do Grupo C). Também na quarta-feira, dia 22, às 20h30, acontece o primeiro jogo do Vice-Campeão da Liga Italiana. Lubrificação para cozinhas Civitanova Contra os romenosArcada Galácia (Macek e Praga completam o Grupo E); Depois continua na quinta-feira, 23 de novembro, com os campeões italianos Trentino Isso é também que organiza um evento às 20h30Avião ACH Liubliana (Bloco B, com Resovia e Tours).

Participam na fase de grupos 20 equipas (das quais 17 cabeças-de-série já se classificaram, incluindo Civitanova, Piacenza e Trento), divididas em 5 grupos de 4 equipas cada. Os 5 primeiros vencedores dos grupos avançam para as quartas de final (em casa e fora), e os 5 segundos colocados e o melhor terceiro colocado jogam uma partida dupla de oitavas de final para determinar os últimos 3 passes para as quartas. finais. As semifinais também serão disputadas no formato ida e volta e possível grupo ouro, enquanto a final será em corrida única, dentro do evento CEV Super Finais.

piscina c

Quarta-feira, 22 de novembro de 2023, às 20h

Vendas de Gás Daico Piacenza – Halkbank Ancara (TUR)

Árbitros: Sinisa Ofoka, Vassilios Vassiliadis

Ao vivo DAZN

Comentário de Filippo Savi e Simone Carpanini

piscina e

Quarta-feira, 22 de novembro de 2023, 20h30

Lubrificação de cozinha Civitanova – Arcada Galati (ROU)

Juízes: Sonja Simonovska, Ozan Kaci Sarikaya

Ao vivo DAZN

Comentário de Fabio Petrelli e Stefano Donati

Baraka b

Quinta-feira, 23 de novembro de 2023, 20h30

Trentino Etas – ACH Volley Liubliana (SLO)

Juízes: Marie-Catherine Boulanger, Bogdan Laurentiu Stoica

Ao vivo DAZN

Comentário de Sarah Rafanelli

DAZN grupo

DAZN é o principal serviço de transmissão ao vivo e plataforma digital de entretenimento esportivo na Itália, Espanha, Alemanha, Bélgica, Portugal, Japão, Taiwan, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. A sua vasta gama de conteúdos exclusivos inclui futebol com as competições mais populares do mundo – Serie A, Bundesliga, Premier League inglesa, Liga Japonesa, La Liga e UEFA Champions League – bem como os maiores desportos de todo o mundo, como Fórmula 1, NFL , NBA, MotoGP e UFC. DAZN é a única plataforma onde fãs de todo o mundo podem assistir a todos os jogos da NFL fora da América do Norte. A DAZN está revolucionando a forma como as pessoas vivenciam os eventos esportivos. Os fãs de esportes de todo o mundo podem assistir, ler, apostar, jogar, participar, socializar e comprar ingressos e mercadorias. Tudo em um só lugar, com uma conta, uma carteira e um aplicativo.