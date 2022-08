Francesco Totti voltou a ser surpreendido sob a casa de Noemi Bocchi, passando a noite lá

A história de amor entre Francesco Totti e Noemi Bocchi continua. O capitão foi surpreendido novamente sob a casa da bela de 34 anos. Chegou às 21h30 na última quinta-feira e fez o check-out na manhã seguinte.

Nos dias em que Lugar de Elari Aproveite suas férias em Al-Saboudia com seus amigos, Francesco Totti eu tenho que saber Noemi Bocchi. A lei esclarece as últimas fotos publicadas pelo semanário A partir de e espere Dagosbya. Na reportagem a ser incluída em uma próxima edição nas bancas, o capitão será mostrado chegando à nova casa da tocha por volta das 21h30 da quinta-feira, 28 de julho. Totti desliza pelo portão do meu quarto para ficar lá a noite toda. No dia seguinte, por volta das 10h30, Bocchi foi o primeiro a passar pela porta da frente para sair. De acordo com a revista dirigida por Alfonso Signorini, a mulher está ciente da presença de paparazzi estacionados sob sua casa, então, a princípio, ela esperava em vão que pudesse levá-los consigo para deixar Francesco livremente para ir embora. Mas os paparazzi ficaram e, logo depois, foi o próprio Totti quem saiu do portão da casa de Noemi. As fotos mostram, então, que o capitão passou a noite ali.

Elari Blasi em Sabaudia com suas filhas Totti com Christian em Roma

Quando Totti chega ao apartamento de uma nova paixão, sua ex-mulher Elari Blassie estava no sábado Com as filhas Chanel e Isabel. Little Christian ficou em casa em Roma com seu pai para continuar o treinamento de futebol. Ilary postou dezenas de fotos de suas férias. O apresentador não era tão ativo nas redes sociais quanto nesse período.

Troca de guarda na Al-Sabidia: Totti chega, Elari sai

Foi apenas nessas horas que o ex-casal mudou de mãos em Villa Sabaudia, que durante anos foi o ponto de encontro de verão da família Totti. Elari passou os últimos dias de julho lá e partiu alguns dias antes, quando Francesco chegou. entre os dois só Troca de chaves adeus frio. Não está claro se Ilary retornará a Roma ou se ele está prestes a partir para um novo destino exótico. Em al-Sabudiyeh, por outro lado, há quem espere a chegada de Naimi.