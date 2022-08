Onze esportes, a casa do basquete na Itália oferece ótimas notícias e um show mais rico do que nunca – BOLOGNABASKET

A ELEVEN SPORTS vai garantir aos seus subscritores e adeptos do desporto para a próxima época O conteúdo mais rico que você já fornecerá. Eles já vão Mais de 3 mil Transmitir eventos ao vivo. Eles já vão Mais de 3 mil Eventos ao vivo são transmitidos, cercados por um rico conjunto de informações detalhadas e conteúdo especial visível sob demanda.

Com a concessão do pacote de direitos audiovisuais LBA Nas próximas três temporadas, Onze entra em vigor Basquetebol na Itália. em mim elevensports. comDe fato, os fãs de basquete terão acesso a uma rica oferta de conteúdos integrados com Todos os jogos da Liga ItalianaO Oitava final da Copa da ItáliaO Supercopa da Itália e grandes eventos europeus e internacionais, com Todos os jogos da Euroliga e da Eurocopa E o mais importante eventos da FIBA Para equipas nacionais, incluindo Eurobasket 2022 E a Copa do Mundo 2023.

Agosto e setembro serão meses cheios de adrenalina paraItalbasketPela primeira vez, participei de um concurso Classificação para a Copa do Mundo de 2023então esperando a data importante comEurobasketA partir do qual Onze estará transmitindo A cada 76 corridas De 1 a 18 de setembro. A seleção do Bozeco estará em cena na primeira fase do Fórum Mediolanum nos jogos do Grupo C contra. EstôniaE a UcrâniaE a Grã BretanhaE a Croácia especialmente Grécia A partir de Giannis Antikonmo.

O Eurobasket será apenas o início de uma temporada única para os fãs de futebol de cunha, porque o Campeonato LBA começará em 2 de outubro: 240 jogos A partir de aula normal e o seguinte jogos decisivos Eles nos dirão se alguém conseguirá derrubar o trono italianoOlympia Milão. Olympia que, juntamente com Virtus Bolognarepresentará a Itália em Euroligatambém Totalmente visível em Onze. O entretenimento também é garantido em Eurocopcom três equipes italianas na linha de partida, ou seja, VenezaE a Trento E a nova entrada Brésciaautor da maravilhosa temporada passada.

A oferta de pagamento também confirma a transferência Todos os jogos do Campeonato da Série C quem está agora em Onze Durante anos o ponto de referência para os fãs e amantes do futebol profissional A maior liga da Itália.

começa com 60 equipes Inicialmente, a forma unificada e os três grupos que na temporada passada permaneceram ansiosos até o último dia. Então espere para experimentar uma temporada regular, desde que seja emocionante. Entre as equipes rebaixadas da segunda divisão, com certeza será uma batalha grupo A entre Vicenza E a PordenonaQue muito melhorou sem esquecer a ambição Recém-atualizado para Novara o habitual Pádua. No grupo b O desafio será entre Reginaque foi ridicularizado pelo Modena no último torneio, e alguns clubes querem surpreender o início Cesena E de Virtus Intella. para mim Sul Grandes arenas e muito entusiasmo, especialmente o retorno do Calabria Derby entre eles catanzaro E a Croton. Eles sonham com um lugar ao sol também Fuji E a Avellinoque abriu caminho para um novo curso de formação.

a partir de setembro também Top 10 de PeroniA melhor liga italiana de rugby. Procurando por detentor do título subordinar Petrarca de Páduaquem bateu Rugby Rovigo No fim. Todas as estações normais ao vivo em mim onze esportesbem como uma consulta semanal com rugby feminino.

Após a conclusão, a ampla gama de conteúdo esportivo, incluindo futebol internacional com Jupiler Pro League (primeira liga belga), futebol feminino com B. série Italiano, grande luta com toda a ação do ringue UM. Campeonatofutebol americano com Liga Italiana de Futebol e a Liga Europeia de FutebolVela com todas as raças GP . velejarE golfe com todos os novos torneios do circuito internacional Golfe de folhahandebol com Série A1 para homens e femininoO Liga dos Campeões e a Bundesliga e assim por diante.

Visão rica além dos eventos ao vivo, que também inclui uma ampla variedade de conteúdo visual sob demandaentre ele formatos originais Como ideias e especiais (a serem lançados em breve), Destaques E a revistasem esquecer todo o conteúdo Entretenimento Esportivo produzido por apito da equipeincluindo a série principal Dory Dunk.

Além disso, uma ampla gama de insights diários e conteúdos especiais também podem ser acessados ​​via canais sociais Onze No Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e também via Canal do Youtube.

Facilmente acessível, onde e quando quiser, graças ao novo plataforma proprietária Introduzido em 2021, que garante umaExperiência de alto nívelE asInterface intuitiva é um’Infraestrutura altamente confiável.

Ainda hoje Onze utilizável em Área de Trabalho Através dos Inscrição Geralmente Smartphone E a pranchaE a SmartTV (Android e Samsung), bem como via Chromecast E o aplicativo para Amazon Fire TV Stick. Tudo isso confirma cada vez mais o modelo de negócios Onzeou seja, poder assistir esportes em qualquer lugar para uma experiência de visualização de alto desempenho cada vez mais inovadora.

Tudo isso está disponível com uma oferta comercial que se confirmou como uma das mais competitivas do mercado italiano atualmente. A partir de 1º de agosto, será possível adquirir um Assinatura mensal ao custo de 9,99€ por mês ou um passe de temporada para mim € 89,99 Válido até 30 de junho de 2023.

No entanto, para recompensá-lo Clientes fieisA ELEVEN decidiu proteger os usuários atualmente ativos mantendo seus usuários preço fechado Até possível cancelamento.

Além disso, durante a temporada, as atividades podem gerar colaboração com parceiros e stakeholders que incluem determinadas iniciativas comerciais e promoções.

Décimo primeiro perfil da empresa

A ELEVEN SPORTS é um provedor internacional de transmissão de esportes e entretenimento de vida capaz de gerar mais de 4 bilhões de visualizações por mês graças ao seu conteúdo e rede global.

Internacional pela dna, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália), e na Ásia (Taiwan, Japão, Tailândia, Malásia, Singapura, Hong Kong, Indonésia, Filipinas e Brunei Darussalam). A ELEVEN também possui seu próprio serviço de streaming global.

Com uma posição que transmite apenas os melhores eventos esportivos de todo o mundo, a ELEVEN opera transmitindo mais de 65.000 horas de esportes ao vivo todos os anos e uma ampla gama de direitos na Europa e na Ásia, incluindo a UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A e NBA NFL, AFC e National Rights League na Bélgica. A plataforma global ELEVEN International também transmite ao vivo especialistas e esportes de cauda longa para audiências em todo o mundo.

Depois de adquirir o serviço de streaming MyCujoo e a empresa de mídia de esportes e entretenimento norte-americana Team Whistle nos últimos 18 meses, a ELEVEN alcançou um total de 1.655 canais de distribuição e mais de 665 milhões de seguidores nas páginas sociais oficiais do grupo, gerando mais de 4 bilhões. Visualizações de vídeo todos os meses.

Em 2017, a ELEVEN desembarcou também em Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Intuição tremenda dado o crescimento do número de fãs que apreciaram novas formas de usar eventos esportivos.

Até agora, o ELEVEN está disponível para PC, celular, aplicativos e Smart TV, e oferece uma visualização ao vivo muito ampla com conteúdo premium, como a Terceira Divisão da Football League. Desde a temporada passada entrou no mundo do basquete tornando-se sede de grandes eventos internacionais: Euroliga, Eurocopa e também grandes eventos da FIBA ​​até 2025, além de uma riqueza de conteúdo que inclui Peroni Top10 Rugby, o melhor jogador da água italiana polo, e Liga dos Campeões e Handebol Feminino da Serie A Masculina, Jupiler Pro League (a mais alta liga de futebol belga), campeonato de futebol feminino da Segunda Divisão, eventos One Championship, novos compromissos LIV Golf e Superlega para golfe, vela GP vela e Campeonato Italiano de Futebol americano e muito mais