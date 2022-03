Acidente ao vivo, Jerry Scotty fica sem palavras

Um acidente durante o último episódio de Ver registros programa conduzido por Jerry Scotty Transmissão no Canale 5.

O programa exige que os competidores tentem estabelecer novos recordes ou tentar bater recordes existentes. Os registros são avaliados e confirmados por juízes Recorde mundial Guinness Que, para a oitava edição da mostra, é Lorenzo Feltri E a Sofia Grenaker.

Marco Frigati A face histórica do programa, e funcionará em conexão desde a sede Londres. Seu trabalho é nos contar sobre algumas das primeiras coisas desse tipo no mundo que são documentadas por clipes exclusivos de Recorde mundial Guinness.

As primeiras seis versões do disco foram transmitidas Canal 5 De 7 de janeiro de 2006 a 6 de abril de 2015. Sétima edição intitulada Noite de Recordes Foi transmitido em TV 8 De 25 de novembro a 23 de dezembro de 2018.

A oitava temporada está de volta ao ar Canal 5. As duas primeiras versões do formato foram feitas por Bárbara Dorso, Enquanto Paula Perego Ele estava no terceiro lugar.

Jerry Scotty Foi anfitriã da quarta e sexta edições da exposição e atualmente lidera a oitava, enquanto a quinta é liderada por Teo Mamukari e o sétimo de Enrico Papi.

Ver registros: prévias de 27 de março

Também durante o episódio desta noite, assistiremos às performances extraordinárias dos competidores que serão submetidos a duras provas. O objetivo dos participantes é conseguir um recorde que lhes permita fazer parte Recorde mundial Guinness a partir deste ano.

Recordistas vão liderar Estúdio 11 em Kolonou Monzee, Enquanto os testes de velocidade de caminhada na corda bamba e corrida de carros serão realizados em Autódromo de Monza.

Cada episódio Largura padrão Espera-se que o atleta convidado compareça esta noite no estúdio Amoris Perez. Jerry Scotty Ele dará uma entrevista ao treinador cubano de pólo aquático, fará perguntas sobre sua carreira e vida.

Finalmente, o herói enfrentará um teste muito estranho e engraçado, cuja natureza será revelada ao vivo esta noite. Também veremos os registros que identificarão os concorrentes envolvidos no programa produzido pela RTI e tire Roberto Sensi.

Ver registros: acidente ao vivo

Durante o último episódio de Ver registros concorrente francês Pierre Boyarette Tente quebrar o recorde associado ao menor tempo para subir duas vezes em uma árvore, alterando a posição do eixo.

Ao testá-lo, o transalpine teve um problema. Um pequeno acidente relacionado a uma má posição do eixo e para isso ele teve que descer, apenas para voltar a subir, mas devido a esse problema ele não conseguiu quebrar o recorde.