Giovanni Allevi, eu descobri que tenho mieloma – Music

“Não vou me virar: acabei de descobrir que tinha um tumor doce: mieloma, mas não menos maligno. Meu maior sentimento é o pensamento de causar dor à minha família e a todas as pessoas que me seguem com carinho.” Escrito por Giovanni Allevi em suas páginas sociais. E assim o pianista e compositor de 53 anos, que há dias se queixa de fortes dores nas costas, é forçado a fazer uma pausa e adiar seus compromissos de trabalho. Ele acrescentou no post publicado, ao qual também anexou uma foto em que traduziu a palavra mieloma em música.

Eu não vou dar a volta. Descobri que tinha um caroço bonito, mas não menos enganoso.

Meus dragões internos sempre lutaram com você em coordenação, graças à música.

Desta vez, perdoe-me, vou fazê-lo fora do palco.

giovânico pic.twitter.com/2I3urHIApY – John Allevi (@giovanniallevi) 18 de junho de 2022