Qual é a história dos maxi descontos

Aqui as datas tão esperadas são finalmente reveladasAmazon Prime DayEvento anual da Amazon dedicado aos clientes Amazon Prime com muitas ofertas em produtos essenciais. Dois jornais com descontos especiais Em milhares de produtos, será possível adquirir produtos de grandes marcas nacionais e parceiros de vendas, incluindo muitas pequenas e médias empresas.

Da moda aos eletrônicos passando por brinquedos e eletrodomésticos, as chances de encontrar essa coisa tão procurada por um preço muito acessível são realmente infinitas. Uma oferta especial dedicada às pequenas e médias empresas italianas.

“Com as pequenas e médias empresas e marcas nacionais que nossos clientes amam e confiam, estamos entusiasmados em trazer as melhores ofertas do Prime Day para mais clientes em todo o mundo”, disse Jamil Ghani, vice-presidente da Amazon Prime.

Este ano, será ainda mais fácil para os clientes do Amazon Prime encontrar as melhores ofertas graças às recomendações e lembretes personalizados do Alexa. Comprar, economizar e aproveitar ao máximo o Prime Day nunca foi tão fácil.

O que é Amazon Prime, quais são suas vantagens e quanto custa

O Amazon Prime foi criado para oferecer entrega ilimitada em um dia sem custo adicional em milhões de produtos, entregas de fim de semana para regiões selecionadas e entregas programadas. Preços acessíveis. Mais de 200 milhões de clientes Amazon Prime em todo o mundo se beneficiam de seus muitos benefícios, incluindo o melhor em compras e entretenimento.

Os clientes do Amazon Prime na Itália podem desfrutar de acesso ilimitado a filmes e séries de TV com Vídeo principalE a Com mais de 2 milhões de músicas e centenas de listas de reprodução sem anúncios com música amazônicaCentenas de e-books e quadrinhos leitura chavepara conteúdo e jogos no jogo, todos os meses sem custo adicional com Jogos de primeiraAcesso ao Prime Day e muito mais.

Os clientes do Amazon Prime podem coletar e devolver seus pedidos usando Amazon HubServiço clique e retire, sem custo adicional.

Os clientes Amazon Prime em Milão, Roma, Turim, Bérgamo e Bolonha podem aproveitar a entrega no mesmo dia, em janelas de duas horas, para alimentos, grandes marcas e produtos do dia a dia disponíveis em Amazon Freshe U2 e Pam PANORAMA na Amazon.it a preços acessíveis.

A associação ao Amazon Prime está disponível em 36€ por ano ou 3,99€ por mês Ele oferece um período 30 dias de uso gratuito para novos membros. Você pode se registrar em amazon.it/prime.

Estudantes universitários podem se juntar ao Prime Student com 50% de desconto Em uma assinatura anual do Amazon Prime, com um período de uso gratuito de 90 dias amazon.it/joinstudent.

Também, obrigado chefe de negóciosOs clientes da Amazon Business, incluindo pequenas empresas e grandes corporações multinacionais, bem como organizações sem fins lucrativos e organizações governamentais, podem desfrutar de frete Prime ilimitado, rápido e gratuito e outros benefícios exclusivos. O Business Prime está disponível a partir de € 36 por ano (sem IVA) para uso de até 3 usuários, como complemento para clientes que usam Amazon Prime em suas contas pessoais, ou € 100 por ano para uso de até 10 usuários. Mais informações aqui: amazon.it/businessprime.

Quando é o Amazon Prime Day 2022?

O Amazon Prime Day acontece na terça-feira 12 e quarta-feira 13 de julho. A promoção de 48 horas começará à meia-noite de 12 de julho e durará até 13 de julho para clientes Amazon Prime em muitos países ao redor do mundo.

Além da Itália, também na Áustria, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Japão, Luxemburgo, México, Holanda, Portugal, Cingapura, Espanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos e pela primeira vez também na Polônia e na Suécia. No final do verão, o Prime Day também chegará à Índia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e, pela primeira vez, ao Egito.

Prepare-se para o dia de pico com antecedência

Este ano, a Amazon tornou a preparação para o Prime Day mais fácil e lucrativa do que nunca. Os clientes do Amazon Prime podem receber recomendações personalizadas de produtos e configurar notificações e lembretes de exibição para estarem mais bem preparados.

Além disso, a Amazon também oferecerá uma experiência de jogo exclusiva aos clientes do Amazon Prime para comemorar pouco antes do Prime Day.

Para participar, os clientes podem se inscrever no Amazon Prime ou iniciar uma avaliação gratuita do www.amazon.it/primedday.

Crie alertas para ofertas com recomendações personalizadas

Os clientes do Amazon Prime poderão simplificar sua busca por ofertas com notificações sobre as últimas pesquisas da Amazon e produtos visualizados recentemente.

Receba notificações da Alexa

Graças ao Alexa, os clientes do Amazon Prime não perdem nenhuma oferta. Os clientes podem adicionar produtos a uma lista de desejos ou carrinho ou salvá-los para mais tarde e o Alexa os notificará quando as ofertas estiverem disponíveis.

Ouça Ultimate Crown

No dia 10 de julho, à 1h, os clientes do Amazon Prime em todo o mundo poderão sintonizar o evento de jogos de verão – Ultimate Crown – no Twitch.tv/Crown.

Os melhores jogadores e streamers de Las Vegas competirão na HyperX Arena. Os clientes Amazon Prime terão a oportunidade de participar através de chats ao vivo e ganhar prêmios exclusivos. Para mais detalhes, visite amazon.com/crownchannel.

Compre primeiro, economize mais

Mas esteja avisado, porque para aqueles que já se inscreveram no Amazon Prime, há notícias verdadeiramente únicas: os clientes do Amazon Prime não precisarão esperar o Prime Day começar a comprar com um grande desconto. Apenas para clientes Prime, as ofertas começam mais cedo: terça-feira, 21 de junho. Aqui estão todas as melhores ofertas.

Amazon Fresh

A partir de 21 de junho, os clientes Amazon Prime terão um desconto de 5€ na compra de 5 produtos na Amazon Fresh incluídos num grupo especial que inclui produtos lácteos, carnes, peixe, gastronomia, takeaway, sobremesas, snacks, despensa, produtos de higiene pessoal e de cuidados do lar, refrigerantes e itens essenciais para bebês.

Você pode se inscrever no Amazon Fresh aqui.

Amazon Music Ilimitado

A partir de 21 de junho, por tempo limitado, os clientes do Amazon Prime que nunca experimentaram o Amazon Music Unlimited terão acesso a 4 meses sem custo adicional, com 90 milhões de músicas sem anúncios em HD e milhões de podcasts.

Você pode se inscrever no Amazon Music Unlimited aqui.

audível

A partir de 21 de junho, os clientes Amazon Prime que nunca experimentaram o Audible ou cancelaram sua assinatura por pelo menos 6 meses poderão assinar o serviço por apenas € 2,95 por mês durante 6 meses e ter acesso ilimitado a um catálogo de milhares de audiolivros, podcasts e séries de áudio, para ouvir onde e quando quiser, mesmo offline, pelo app ou site

No entanto, não será possível usar o teste gratuito por 30 dias, após 6 meses a assinatura é renovada automaticamente por 9,99 € por mês.

Você pode se inscrever no Audible aqui.

Kindle Ilimitado

A partir de 21 de junho, os clientes Amazon Prime poderão usufruir de 3 meses de Kindle Unlimited por 0 euros, aproveitando assim os benefícios oferecidos pelo acesso ilimitado a mais de um milhão de e-books em qualquer dispositivo.

Você pode se inscrever no Kindle Unlimited aqui.

Dispositivos Amazon

A partir de 1º de julho, você pode economizar até 40% ao comprar o roteador WiFi Eero mesh: Todas as ofertas aqui.

Além disso, ofertas adicionais estarão disponíveis a partir de 8 de julho para economizar até 60% em dispositivos Amazon selecionados, incluindo:

Compra de produtos de pequenas e médias empresas

Apoiar pequenas e médias empresas está mais fácil do que nunca este ano. Com o selo Small Business, os clientes do Amazon Prime poderão descobrir e comprar produtos para pequenas e médias empresas com mais facilidade na interface de exibição personalizada da Amazon.

Este novo selo facilita a identificação de pequenas empresas e produtos artesanais pelos clientes. Para saber mais e comprar, os clientes podem visitar http://www.amazon.it/pmi.