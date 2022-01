“Não adianta, faz ruídos inúteis”

Londres, Reino Unido) Treinador do Chelsea Thomas contração muscular Em resposta ao Romillo lukaku que, em entrevista recente, deixou uma carta de amor ao Inter (“Espero voltar e não no final da minha carreira‘), comentando o seu regresso a Londres, voltando-se para o seu treinador, falou sobre o momento não particularmente emocionante que iria testemunhar na Premier League.Não estou feliz com a situação no Chelsea, mas não vou desistir. Tuchel escolheu usar uma nova tática, mas ainda sou um profissionalFoi assim que o avançado belga comentou as decisões do seu treinador.

Palavras de Tuchel sobre Lukaku

Tuchel não reagiu por muito tempo, e no dia seguinte ao encontro com Lukaku, ele respondeu às palavras de seu agressor na entrevista coletiva: “Eu não gostei do que ele disse, Obviamente. as palavras dela Eles fazem barulhoRuído de que não precisamos. Não queremos que se transforme em mais do que já existe. É fácil pegar frases fora do contexto, encurtá-las, fazer manchetes e então perceber que a realidade não é tão ruim. Vamos levar algum tempo para entender o que está acontecendo Estas palavras não refletem o trabalho diário, a atitude e o comportamento que Lukaku exibe diariamente aqui em Cobham. Estou surpreso por não o ver realmente infeliz, vamos falar com ele fora dos holofotes“