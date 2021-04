PES European Champions estão de volta à TIMVISION

As qualificações eEuro2021 continuam no TIMVISION jogado com painéis de controle.

A Azzurra, segunda colocada do grupo, vai enfrentar a seleção lusitana no TIM Space, em Milão.

A selecção nacional do TIMVISION PES, num grupo que inclui Portugal e Inglaterra, conseguiu quatro vitórias e apenas uma derrota na primeira mão.

A equipa composta por Nicolas ‘Nikkaldan’ Lilo, Alfonso ‘Alonso Gray Fox’, Merrio, Carmine ‘Napoli 17x’ Liuzzi e Raphael ‘Raventer 934’ Pagliuca, respondeu à primeira derrota para os portugueses (4-6) ao vencer a Moldávia 5 -0 naquele momento. Ele marcou 7 gols pela Islândia (7-1), Inglaterra (7-2) e Irlanda do Norte (7-1).

O deslize com Portugal obriga, de facto, os azzurri a vencerem o jogo directo na segunda-feira com a selecção lusitana para chegar ao topo da tabela e esforçar-se por conseguir um melhor saldo de golos.

Os dez vencedores do grupo se classificam diretamente para a fase final, enquanto os dez segundos classificados serão divididos em dois grupos de 5 equipes, com os três primeiros vencedores de cada grupo entrando na fase final (Londres, 9 e 10 de julho) .

A Azzurri entrará em campo no TIM Space em Milão (na Via Magolfa) também para treinamento (24 a 25 de abril) e terá conexões FTTH (Fiber to the Home) em velocidades de até 1 Gb / s capazes de garantir o melhor desempenho tecnológico . As corridas serão transmitidas ao vivo a partir das 16h45. TIMVISION Será precedido de um show especial começando com o nascimento do novo PES eNazionale e chegando à fase final do campeonato nacional.

Avaliação

Portugal 15 pontos,

Itália 12,

Moldávia 9,

Inglaterra 6,

Irlanda do Norte 3,

Islândia 0.

Cronograma de devolução (26 de abril)

17h: Portugal e Itália

18h: Moldávia – Itália

19h, horário da Islândia e Itália

20h hora da Inglaterra – Itália

21h, horário da Irlanda do Norte e Itália.

