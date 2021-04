O enredo de 30 de abril e 1 de maio de 2021, progride o episódio

antecessor aposta 1163 A partir de Vida A partir de Sexta-feira, 30 de abril e sábado, 1º de maio de 2021: Genoveva explica que gostaria de criar o filho sozinha no exterior. Enquanto isso, Márcia fica cada vez mais desconfiada de Santiago, ao ver o homem se divertindo na rua com Ursula.

Membros da família Beletta estão preocupados com a saúde da mulher: uma carta do médico afirma que algo potencialmente perigoso foi encontrado no sangue de Del Campo.

Marcelina decidiu aceitar a ajuda de Cervanti e arrancou o dente. Enquanto isso, para Jacinto e Casilda, a esperança de enriquecimento está de volta!

Uma voz rejeitada ao primeiro pretendente de Camino …

Genoveva dá um grande empurrão em Santiago e promete-lhe mais dinheiro se ele fizer o que ele pedir. Ele concorda, mas parece muito chocado com a sugestão …

