David pela Conquista da Vida, de Sandra Melo, de 88 anos, e uma inspiração jovem

Sandra Melo, história da cantora

Italian Film Academy Awards Sandra Melo Com Th David Di Donatello pela conquista vitalícia. A notícia foi recebida por Museh Fellini com grande entusiasmo. Afinal, é um arquivo Reconhecimento de prestígioTalvez um pouco inesperado para a brilhante atriz que, apesar de suas ricas abordagens artísticas incomparáveis, não recebeu muitos prêmios.

“Duas barras de prata, um globo de ouro. Foram procurá-los na caixa, mas desapareceram, sabe-se lá onde foram parar ”, disse em entrevista. República Lançado apenas para a ocasião. Mas Sandra Mello não é uma mulher que pensa no passado, mas sim com Poder incrível em 88 Transmite o seu pensamento a outras pessoas, principalmente a quem vive um período como este, marcado por uma pandemia, dominado por dificuldades e Com medo de não fazer isso. Esperamos que David di Donatello seja a festa. ”O momento de renascimentoPara profissionais de cinema e entretenimento, sempre em seu coração.

Resumir a grandeza de Sandra Melo em poucas linhas não é tarefa fácil. ela é de Ele representou os maiores cineastas Os italianos amam Roberto RosselliniGabriel salvatores Gabriel Moschino E Pupi Avati, mas também de nomes estrangeiros do calibre de Jean Renoir e Claude Saute. Ela formou um Nova ideia de feminilidade, Atuando em obras-primas Federico Fellini Ela a descreveu como “o gênio absoluto que seduzia a todos com a maneira como falava, tinha uma luz dentro de si que brilha”. É impossível esquecer a permissão Antonio Petrangeli, A quem a atriz dirigiu palavras maravilhosas sobre ela: “Uma grande artista, talvez a única que realmente sabe dizer a uma mulher. (…) Diga a uma alma feminina Como ninguém. “

Como ela mesma disse, Sandra Melo Ela recebeu de sua filha a notícia maravilhosa das conquistas de toda a vida de David. Grande emoção por gostar dela Espontaneidade e originalidade Não foi possível conter um anúncio, nem mesmo compartilhá-lo no Instagram. Ou melhor, uma dedicação aos jovens que – apesar do abismo geracional – seguem com muito carinho.

“Quero exortá-lo a não se cansar de esperar, sempre esperar, suportar a dor como parte integrante da vida, e sempre acreditar em si mesmo e em qualquer caso, porque mais cedo ou mais tarde os outros perceberão o seu valor e o amarão e o respeitarão como cada pessoa merece. “

A linda Sandra não é apenas um exemplo gritante de quantos anos ela tem, afinal, ela não conta nada. Como você pode viver aos 88 anos com o mesmo zelo de uma garotinha Ele coloca de coração e alma em tudo que faz. Sandra é uma ícone do cinema que nunca perdeu a vontade de aprender e descobrir o mundo, e nunca se deixou prender pela imagem da “loira deslumbrante”, Esmague um estereótipo Ele está enraizado na época de sua estreia.

“Naquela época eles só olhavam para as qualidades estéticas. Eu era uma menina muito bonita, um pouco diferente das cores e leis da beleza italiana. Mas não me desanimava. Tenho sorte de ter um corpo lindo e aí vou mostrar que eu tenho outras qualidades. Demorei mais. Quando. Eu era linda. Eles não queriam saber mais. Mas depois disso, ganhei valorização, papéis importantes e, acima de tudo, o amor das pessoas. “

Sandra Melo é a imagem de compromisso e força. Hino para a mulher E a coragem de ser você mesmo, de fazer uso do seu potencial e qualidades, em Uma mistura de sedução e sarcasmo. E este é David Di Donatello – que ganhou em 11 de maio durante Concerto do horário nobre de Carlo Conte na Rai 1 – Não é apenas um (merecido) prêmio profissional, mas um Um grande artista apaixonado.