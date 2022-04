Jogos de hoje na TV na sexta-feira, 1 de abril de 2022

– Anúncio –

Calendário de jogos de hoje na TV e transmissões ao vivo na sexta-feira, 1 de abril de 2022

sexta-feira, 1 de abril de 2022 Após o descanso das seleções nacionais, os torneios de futebol masculino serão retomados em toda a Europa. Embora entre os jogos de hoje haja apenas Union Berlin – Colônia no Sky, a Liga Portuguesa em uma bola e a Segunda Divisão Inglesa no DAZN.

De resto, a designação central do dia é sorteio da copa do mundo, É uma pena que isso não signifique a Itália e vê-lo causará algum sofrimento aos fãs de futebol. Quanto à fórmula do sorteio do Catar 2022, 32 equipes foram divididas em 4 urnas de acordo com a classificação da FIFA, em cada um dos oito grupos pode haver no máximo duas equipes europeias, uma para os outros continentes.

Jogos de hoje na TV e transmitidos ao vivo na sexta-feira, 1º de abril

17:50

Sorteio da Copa do Mundo de 2022 para o Al Rai 2

20:30

Union Berlin – Cologne Sky Desporto Futebol

20:45

Hull City – Huddersfield (Premier League B) DAZN

21:15

Braga – Benfica, One Football

Sky Sports Show

A oferta Sky Sports é dividida em dois pacotes, Sky Sports e Sky Calcio, que podem ser ativados com o pacote básico Sky TV: 14,9€ por mês (Escolha a opção inteligente) Inclui séries de TV e entretenimento.

Pacote Sky TV + Esporte A um custo mensal de € 30,9 Inclui 121 partidas da Liga dos Campeões (incluindo a italiana; todas, exceto a partida de quarta-feira, disputada na Amazon), toda a Liga Europeia e Liga de Conferências, Fórmula 1, MotoGP, NBA e todos os outros esportes. O custo do Sky Calcio 5 euros por mês Inclui futebol internacional (Primeira Liga Inglesa, Liga Francesa, Liga Alemã, Zweiti, jogos de equipas estrangeiras em Taças da Europa), Segunda Divisão, 8 jogos da Serie A e 3 jogos da Serie A por sua vez exclusivamente.

esportes agora

Os esportes do céu fluem com Atualmente. A plataforma de streaming oferece uma oferta de 14,9€ por mês e inclui todo o conteúdo dos pacotes Sky Sport e Sky Calcio, num preço promocional de 9,99 no primeiro mês.

Mostrar DAZN

No DAZN por € 29,99 por mês, todos os jogos da Série A e Série B, La Liga, toda a Europa League e as melhores ligas de conferência, além da MLS, Moto GP e muito mais. O DAZN também tem um acordo com a TIM que tem uma oferta TIMVision que inclui DAZN e Inifnity+ com a Liga dos Campeões a 29,99€ por mês durante 12 meses (em uma oferta promocional de 19,99€ até final de 2021).

Show da Série C da Eleven Sport.

Casa de Siri Si Ho onze esportes A plataforma de streaming também está disponível através do aplicativo, onde você pode assistir a todos os jogos do torneio com uma oferta mensal de 7,99 euros ou uma oferta anual de 59,99 euros. Eleven Sports em breve se tornará um canal na Amazon também.

