Grace Krasley de Vite morreu repentinamente no meio-fio: é por isso

Gina Krasley, de Vite, faleceu aos 30 anos: A paciente era uma das heroínas do reality show, mas não deu certo, por isso.

Jenna Marie Krasley A partir de Viva no limite morto Com apenas trinta anos, a tragédia atingiu um dos heróis mais famosos do show.

A mulher recorreu ao programa devido aos seus graves problemas de obesidade devido a alguns traumas que vivenciou na infância. era Ele permaneceu no coração de muitos telespectadores por sua história dramática, mas também por seu grande poder de interação.

O que levou a menina à morte? Infelizmente, Gina é apenas uma das pacientes malsucedidas de Nowzaradan: na verdade, 8 com ela são campeões de Lives to the Limit que morreram durante ou após o curso seguido no show.

Gina Krasley de Vite morre na fronteira quando era muito jovem: foi isso que aconteceu

a garota Apareceu cerca de dois anos atrás Em uma clínica em Houston, Texas, de New Jersey para tentar tratar sua obesidade. Então Jenna Pesa cerca de 275 kg Fazia parte dos critérios para os pacientes de alto risco tratados pelo Dr. Nowzaradan, que sugere que uma mudança no estilo de vida primeiro é necessária para perder algum peso antes de passar pelo bypass gástrico.

Krasley virou-se para Vite no limite, dizendo-lhe A história dramática delaH: Ela foi molestada quando era criança Abusou do pai dela Esse fato a levou a buscar refúgio nos alimentos. Após o show, ela manteve contato com seus fãs através das redes sociais, onde mostrou a todos Sua paixão por dançar; O sonho de Gina era, de fato, abrir uma escola de dança para crianças com necessidades especiais.

Infelizmente a vida dele Eu terminei com apenas 30 anos de idade: De acordo com o site da Variety, a mulher faleceu ontem, 7 de agosto, em sua casa em Turketon. A causa exata da morte de Jenna não foi esclarecida, mas sabemos que os pacientes com Vite muitas vezes estão em seu limite Eles não podem fazer isso por causa de problemas Sistemas cardiovasculares e circulatórios causados ​​pelo excesso de peso.

São muitas as mensagens de condolências à mulher que se tornou conhecida nas redes sociais, principalmente Tik Tok por divulgar a sua dança e promover a arte da dança sem limites de peso e tamanho.