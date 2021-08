11 filmes para pais para assistir no dia dos pais

reprodução

Origem Dia dos Pais Tem variações em todo o mundo (algumas são mais antigas que outras) e a ocasião é celebrada em dias diferentes de acordo com as tradições culturais. Há evidências de sua aparição há mais de 4.000 anos, quando um jovem na Mesopotâmia decidiu homenagear seu pai: o rei Nabucodonosor, um dos governantes mais importantes e poderosos do Império Babilônico. O menino havia esculpido um cartão em barro, desejando ao pai boa sorte, saúde e uma vida longa.

Há mais de 500 anos, em países de maioria cristã – como Itália, Espanha e Portugal – a comemoração remonta ao dia 19 de março, data dedicada a São José, marido de Maria. Em outra versão, nos Estados Unidos, o Dia dos Pais foi comemorado pela primeira vez em 19 de junho de 1910, quando a americana Sonora Smart Dodd quis homenagear seu pai por criar cinco filhos sozinho após a morte de sua esposa.

No Brasil, como em outras comemorações (como o Dia dos Namorados), foi criado por um anunciante. Em 1953, o diretor do jornal “O Globo”, Silvio Behring, anunciou o primeiro “Dia dos Pais” no dia 16 de agosto – festa de São Joaquim, pai da Virgem e considerado o patriarca da família. Desde então, em referência ao Dia das Mães, esta data é comemorada no segundo domingo de agosto.

bem como a maternidade O relacionamento pai-filho é uma mistura maravilhosa de amor, felicidade, sofrimento e paixão. Um sentimento belo e complexo que muitas vezes serviu de catalisador e tema de arte. em um Cinema estar presente Milhares de filmes tentam retratar essa relação E contando histórias que são inspiradoras, engraçadas e comoventes – desde os desenhos animados da Disney (como os clássicos “Procurando Nemo” e “O Rei Leão”) até recursos pesados ​​e dramáticos como “A Vida é Bela”.

Para adicionar um pouco de arte, inspiração e entretenimento a um pai, a revista Forbes escolheu 11 filmes disponíveis ao vivo para reunir a família e celebrar (e pensar sobre) a paternidade. Veja a seguinte exposição:





“A vida é Bela” Disponível no Telecine Play O filme italiano, que ganhou três Oscars, se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história do judeu Guido preso em um campo de concentração nazista com seu filho. Em um esforço para mitigar o horror ao redor deles, ela usa o humor para tentar fazer o cara pensar que é apenas uma grande piada. “Life is Beautiful” é uma mistura maravilhosa de drama e comédia que mostra o poder do amor de um pai para proteger sua família. reprodução



“o pai dele” Disponível no Netflix Ele também lida com pais solteiros, e uma das mais recentes adições à Netflix é o famoso comediante Kevin Hart, mas desta vez em um papel dramático e emocional. No filme, Hart interpreta um pai de primeira viagem que tem que criar sua filha Maddie sozinho, depois que sua esposa morre no dia seguinte ao do nascimento do bebê. reprodução



“não olhe para trás” Disponível para aluguel no YouTube, Vivo Play, Claro Now e Google Play Inspirado em fatos, o enredo conta a história de Danny Collins (interpretado por Al Pacino), um ícone pop que não consegue escrever um hit há 30 anos e vive apenas de suas músicas antigas. Cansado da rotina de drogas e comer demais, sua vida mudou completamente quando ele descobriu uma carta que John Lennon escreveu para ele décadas atrás, mas nunca chegou a ler. Inspirado pelas palavras do músico, Collins interrompe sua carreira na tentativa de se reconectar com o filho adulto que ele nunca conheceu antes. reprodução



Filho de francesco Disponível no Globoplay e para alugar no Youtube e Google Play Outra comovente história sobre como o amor de um pai pode transcender barreiras, o filme inspirado na peça de Camargo e Luciano para Zizi mostra outro lado significativo da dupla musical: Francisco, um homem simples e pobre que sonha em ver seus filhos. Country Music – Está dando o melhor de si para que aconteça. reprodução



“Capitão incrível” Disponível para aluguel no YouTube, Vivo Play, Claro Now e Google Play O longa-metragem, estrelado por Viggo Mortensen, trata de uma forma muito simples e bela de um tema complexo: a educação dos pais. Na história, Mortensen é pai de seis filhos, que cresceram alternadamente em uma selva dos Estados Unidos, longe da sociedade e das tradições capitalistas. As crianças são educadas em casa, elas só podem ler livros de papel (de grandes autores e intelectuais) e comer alimentos orgânicos – nada de produtos artificiais ou refrigerantes. Até que, em algum momento, ele é forçado a deixar a unidade e levar sua família para enfrentar o “mundo real” – que envolve muitos desafios e questionamentos sobre seu estilo parental. reprodução



“Família de dois” Disponível no Telecine Play e para alugar no YouTube e Google Play Omar Sy (de “Lupin” e “Os Intocáveis”) interpreta Samuel, um solteiro francês que inesperadamente descobre que vai ser pai: a jovem Gloria aparece em sua casa, resultado de um breve romance. Porta embrulhada com um cobertor. Incapaz de cuidar da criança, ele correu para Londres para encontrar sua mãe, mas em vão decidiu criá-la ele mesmo. Oito anos depois, Samuel e Gloria ainda não se separaram, a mãe retorna para resgatar a menina. reprodução



“Um grande peixe e suas histórias maravilhosas” Disponível no Prime Video e para alugar no YouTube e Google Play O clássico filme do diretor Tim Burton descreve com humor a difícil relação entre pai e filho. No filme, Edward Bloom é um narrador bem mais velho que gosta de exagerar nas aventuras que viveu na juventude, misturando realidade com ficção. As histórias fascinam a todos, exceto seu filho William. No leito de morte de seu pai, Will decide investigar esses contos e começa a entender melhor Ed e sua obsessão em contar histórias. reprodução



Gonzaga: De pai para filho Disponível na Netflix e Globoplay A biografia mostra a complexa relação entre pai e filho dos ícones da música brasileira Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Após a morte da mãe, o jovem Gonzawinha é colocado aos cuidados dos amigos do pai para que a cantora viaje pelo país e alcance a fama de Rei do Baião. A música é onipresente, porque é a música que os unia, os santificava e os distanciava deles. reprodução



“Querido menino” Disponível no Prime Video e para alugar no YouTube e Google Play O drama, estrelado por Steve Carell (David) e Timothée Chalamet (Nick), retrata a dolorosa e emocional luta de um pai para ajudar seu filho viciado em metanfetamina da maneira que puder. David tenta entender o vício de Nick, que viveu sua infância de afeto e apoio enquanto seu filho passa por vários ciclos de vida como viciado em drogas, com altos e baixos de recuperação. reprodução



“Pais e Filhos” Disponível na Globoplay e para alugar no Youtube, Claro Now e Google Play Neste drama japonês, um arquiteto rico forma uma família perfeita com sua esposa e filho, mas seu mundo desmorona quando ele descobre que a maternidade mudou e seu filho biológico já cresceu à margem em circunstâncias muito diferentes. A partir daí, decisões inspiradoras e estimulantes devem ser tomadas. reprodução



"meu homem Disponível no Netflix Neste documentário autobiográfico, o diretor David Sampleliner descobre que aos 40 anos será pai de um menino e precisa superar seus medos e inseguranças. Em uma jornada emocionante e cômica, o filme discute os conceitos de paternidade, masculinidade, parentalidade e o que significa ser homem hoje.

