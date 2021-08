Paulo Prosio ficou furioso com a ex-Marialura de Vitesse que já havia sido noiva. Ele foge de um evento para não conhecê-los

Moralura de Vitesse Procurando por amor e ex-parceiro, Paulo BrusioEle desistiu de comparecer a um evento para evitar conhecer o novo casal. Maria laura de vitesse Eu fiquei noiva de Ex-jornalista da tg4 Pouco antes de entrar na casa Sexto irmão mais velhopara o relacionamento deles, Acabou há alguns mesesTambém resistiu a muitos ataques durante as transmissões de televisão. Na verdade, ela foi acusada de não estar realmente apaixonada, mas apenas de querer explorar a popularidade de seu parceiro.

Marialaura de Vitesse trata do rapper: a reação de Paolo Prosio

Marialaura de Vitesse NS Paulo Brusio Eles se separaram e agora ela tem um novo namorado. O mesmo marialaura Na verdade, ela revelou a “Diva e donna” que é a nova parceira do rapper Lollo G, nome artístico de Lorenzo Orsini, de 21 anos. Essa relação nasceu no set do novo videoclipe da cantora, “Voglia di Te”, através do qual de Vitesse O protagonista foi: depois do trabalho os futuros cônjuges foram jantar com a banda e então decidiram continuar namorando e dar à luz o amor.

Rapper LolloG (Instagram)

Parece que ele não está muito feliz com o relacionamento Paulo Brusio, que, para não conhecer os novos cônjuges, teria decidido não participar num acontecimento em que esteve frequentemente no passado. Na verdade, o ex-jornalista e VIP Givino foi convidado para estrelar “Vip Master” como amigo de marialaura, mas então ele teria pensado nisso, recusando-se no último minuto a evitar a travessia incômoda: “Paulo está com ciúmes – explicou de Vitesse Para a revista – mas nós terminamos e eu estou livre. Mas lamento que ainda não tenhamos podido ser amigos como eu gostaria. ”

