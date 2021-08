Turbo parou de acontecer em pontos de acesso Delta! Por que a tendência está mudando agora?

As taxas de infecção estão aumentando rapidamente em muitos países – Delta controla o processo de infecção na Europa. Especialmente na Grã-Bretanha, assim como na Holanda e em Portugal, os números estão caindo de novo repentinamente. Um epidemiologista explica por que isso está acontecendo e se o desenvolvimento é sustentável.

A variante delta aumentou o número de infecções na Grã-Bretanha nas últimas semanas. Em meados de julho, o Ministério da Saúde notificou mais de 60 mil casos em um único dia. Os números quase atingiram o nível de uma segunda onda forte no início de janeiro. E embora mais de 70% da população com 18 anos ou mais na Grã-Bretanha esteja agora totalmente vacinada, pelo menos 88% foram vacinados pela primeira vez. Mas, há poucos dias, a curva na Grã-Bretanha começou a cair novamente: o número de casos caiu mais de 50 por cento desde 15 de julho, para pouco mais de 24.000 por dia, registrados em 26 de julho. A taxa de infecção de 7 dias é atualmente de 490 casos por 100.000 habitantes. Há alguns dias, ainda estava bem acima da marca de 500. No geral, o número de casos ainda é muito alto, mas por que os números estão caindo repentinamente?

O fechamento de escolas e o impacto do verão podem ter um papel importante A cientista Kate Yates escreveu na Universidade de Bath suspeitando que isso pode estar relacionado a escolas fechadas espelho diário. até verão TemperaturaDe acordo com Yates, a vida fora de casa pode ter contribuído para as taxas de infecção mais baixas. Portanto, o fato de muitos britânicos estarem de férias e não sendo testados também pode ter um papel importante. Epidemiologista Timo Ulrichs, da Universidade Akkon em Berlim Foi sugerido que esses fatores podem desempenhar um papel. “Não testado devido aos feriados, as pessoas não estão no local, mas de férias e praticamente param de testar lá”, explica ele quando questionado pelo FOCUS Online. Além disso, devido ao bom tempo, as pessoas estavam saindo por mais tempo, o que torna a mudança menos provável.

Quanto à Inglaterra, Ulrich continua cético de que o levantamento de todas as restrições impostas ao coronavírus pode continuar a tornar as pessoas mais cautelosas em geral. READ Peculiaridade do Euro 2020: de penalidades de pesadelo a desafios entre bombardeiros, aqui está o que as casas de apostas estão dizendo para cada EscóciaAo contrário do sudoeste da Grã-Bretanha, onde os acidentes já estão diminuindo regionalmente, outro fator também poderia ser parte da explicação: a Escócia está definindo suas próprias medidas para enfrentar a Corona e, ao contrário do resto da Grã-Bretanha, não quer mais até 9 de agosto, se a tendência está para baixo. reduzir as restrições. Os procedimentos tendem a ser mais rígidos do que em outras partes do Reino Unido.

Turbo parou de acontecer em pontos de acesso Delta! O número de infecções na Holanda também está diminuindo Na verdade, a Grã-Bretanha não é o único país em que, apesar da enorme prevalência da variante delta, há uma diminuição geral do número de infecções. Na Holanda, os números também caíram acentuadamente por alguns dias, embora o país, segundo a RKI, seja uma área de alto impacto desde terça-feira (27 de julho) e o Ministério das Relações Exteriores tenha emitido um alerta de viagem.

De acordo com o Corona Dashboard do governo holandês, o número de novas infecções em 16 de julho ainda ultrapassava 11.000 em 24 horas. Nos últimos 10 dias, as novas infecções por dia caíram para 3.914 (em 26 de julho). A taxa de infecção em sete dias é atualmente de 266 casos por 100.000 habitantes, mas era muito maior há uma semana: 407 casos. Portanto, o nível é semelhante a na Inglaterra Ainda alto, mas ainda baixo.

mutações quem é ele Vírus Corona Talvez mudado mil vezes. Se isso torna o vírus mais perigoso ou não, depende de como ele muda. Aqui você pode ver uma visão de 360 ​​graus dos principais picos, sua distribuição no mapa da Europa e o perigo que representam.

O governo holandês tornou as regras mais rígidas Na base dessa queda, também podem haver medidas de mudança: porque é apenas no final de junho Holanda Regras da coroa Quase totalmente cancelados, os eventos maiores também são permitidos para pessoas que foram vacinadas e tiveram resultado negativo. Em seguida, 1.000 pessoas ficaram feridas em um festival ao ar livre em Utrecht. Desde então, o governo holandês tornou a endurecer as regras: boates e discotecas foram fechadas novamente e a capacidade e o horário de funcionamento dos restaurantes foram reduzidos. Além disso, o primeiro-ministro Mark Rutte exortou os residentes a trabalharem no Home Office novamente e sempre manterem uma distância de pelo menos 1,5 metros de outras pessoas. Medidas mais rígidas podem ter contribuído para os números mais baixos. READ Barbara D'Urso vítima de um perseguidor: 'Meu estilo de vida mudou, infelizmente' Com mais de 50% da população da Holanda agora totalmente imunizada e cerca de 70% tendo recebido pelo menos uma dose da vacinação, o governo quer flexibilizar as regras de viagem para seus cidadãos novamente. Na segunda-feira, o governo anunciou o cancelamento de alertas de viagens para países da União Europeia com altas taxas de infecção. Hoje em dia ainda é usado pelo turista não essencial para viajar Mesmo Na Espanhae Portugal e Cipro Não recomendado. O governo disse que os alertas de viagens com base apenas no número de infecções eram desproporcionais e também indicavam o alto nível de vacinação na Europa. Dica de surf: Vírus Corona: um tipo delta mortal? Quão perigoso é o boom realmente Uma ligeira diminuição das lesões também em Portugal Ainda em Portugal, verifica-se uma ligeira diminuição do número de infecções há alguns dias, após o número de infecções ter aumentado continuamente desde junho e conduzido o país a uma terceira vaga. Em meados de julho, a autoridade de saúde portuguesa registrou mais de 3.300 novas infecções por dia. Está diminuindo há apenas alguns dias, e agora há 1.610 novas infecções por dia (em 26 de julho). Ocorrência atual por 7 dias em Portugal Em 214, em 21 de julho ainda estava em 224. Os incidentes de sete dias foram os maiores até agora Algarve NS Lisboa. Mas mesmo assim, afundou significativamente. De acordo com o Ministério da Saúde português, o número é actualmente de 419 no Algarve, a 19 de Julho era 493 em Lisboa e actualmente 315 no dia 18 de Julho. Eles deram às autoridades 348.

Os números mais baixos podem estar relacionados com as medidas mais rigorosas que foram impostas recentemente devido à situação em Portugal. Em Lisboa e em grande parte, existem restrições significativas ao horário de funcionamento e à capacidade dos restaurantes e lojas. Isso é especialmente verdadeiro em feriados e fins de semana. READ Grace Krasley de Vite morreu repentinamente no meio-fio: é por isso Além disso, há novamente um toque de recolher noturno das 23h às 5h para cidades como Lisboa e áreas com altas taxas de infecção. Na Alemanha, Portugal é uma área severamente endêmica desde 7 de julho. Em Portugal, 51% da população está totalmente vacinada. 15% foram vacinados pela primeira vez. Ulrich teme um declínio que não durará muito O epidemiologista Timo Ulrichs não acredita que este desenvolvimento positivo se prolongue por muito tempo em Portugal, assim como na Grã-Bretanha e na Holanda. “Temo que os números aumentem drasticamente novamente depois que tantas pessoas retornarem para viajar a esses países e essa interrupção seja apenas um fenômeno temporário”, disse ele. “Não há razão para a taxa de infecção nesses países quase cair por conta própria, particularmente por causa da variante delta significativamente mais contagiosa”. Isso só aconteceria se a população já tivesse se tornado significativamente imunizada por meio de vacinação e contaminação, demonstrando que o vírus não era mais capaz de neutralizar a credulidade imunológica como costuma acontecer. Mas esta situação ainda não foi alcançada na Grã-Bretanha, Holanda ou Portugal.

