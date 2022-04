Manchester United x Leicester City: transmissão ao vivo da Premier League, canal de TV, como assistir, notícias, probabilidades

Após o intervalo internacional, Ralph Rangnick e Manchester United enfrentam um teste fascinante ao receber o Leicester City na cidade. Os Foxes jogaram melhor recentemente com três vitórias em seus últimos cinco jogos, mas sem Jamie Vardy, passar pela defesa do United seria mais fácil dizer do que fazer. Depois que Portugal se classificou para a Copa do Mundo atrás de atuações de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, eles vão querer levá-lo para a Premier League, já que o United corre o risco de sair da Liga dos Campeões.

Mas com a pesquisa gerencial no centro das atenções para o Manchester United durante o intervalo internacional, isso causará problemas pelo resto da temporada? Com os rumores de Eric Ten Hag se espalhando, isso pode acabar sendo um momento ruim.

Aqui estão nossas histórias, como assistir ao jogo e muito mais:

História : Sábado, 2 de abril | Tempo : 12h30, horário do leste

: Sábado, 2 de abril | : 12h30, horário do leste posição : Old Trafford – Manchester, Inglaterra

: Old Trafford – Manchester, Inglaterra televisão: Estados Unidos | transmissão ao vivo: fuboTV (teste gratuito)

Estados Unidos | fuboTV (teste gratuito) oportunidade: Manchester United -195; desenhar +340; Leicester City +525 (via Caesars Sportsbook)

Manchester United: Fernandes, que confiou seu futuro ao Manchester United esta semana, foi um grande passo para eles, mas permanecem dúvidas sobre os 11 melhores jogadores do time. Marcus Rashford não conseguiu se recuperar da temporada passada e a equipe parecia fraca sem Nemanja Matic no meio-campo. Rangnick terá que encontrar uma maneira de lidar com isso porque Matic não pode jogar todos os jogos.

Cidade de Leicester: Com Wesley Fofana pronto para retornar aos Foxes, uma melhoria defensiva pode vir imediatamente para ajudá-los a conter o United. Timothy Castanee já está de volta. A cidade de Leicester está ficando mais saudável a cada dia, exatamente como eles precisam. Embora um lugar na Liga Europa possa parecer muito distante, eles ainda têm partidas em mãos, o que pode tornar as coisas interessantes a longo prazo.

Ronaldo parece querer puxar o United o mais longe possível e o Leicester não terá uma resposta para ele em uma missão. Ele escolhe: Manchester United 2, Leicester City 1