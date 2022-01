I Paesi migliori dove andare a vivere dopo la pensione — idealista/news

Não sono poche le persone che una volta raggiunta la pensione decidono di cambiare vita and trasferirsi altrove. A scelta ricade sempre em um local com um bom clima, boa assistência médica, um mercado imobiliário acessível e um custo de vita baixo. Di tutti questi fattori ha tenuto conto Vida Internacional por elaborado”Índice dos melhores lugares do mundo para se aposentar” de 2022, ovvero la classifica dei Paesi pomba andare a vivere dopo la pensione.



Vida Internacional

Al primo posto dei Paesi dove andare a vivere dopo la pensione troviamo Panamá. Il Paese del centroamerica é o primeiro para a simplicidade com que você recebe um visto para a residência e para as prestações a favor dos pensionati. In tutti gli indicatori ha ottenuto un punteggio di circa 80

Al secondo posto troviamo il Costa Rica scelto para il suo sistema sanitario (con un punteggio di 97) e anche para la facilità con cui si ottiene un visto

Al terzo posto della classifica dei Paesi migliori pomba andare a vivere dopo la pensione troviamo il Messico. I punti di forza sono l’integrazione e l’intrattenimento per i pensionati. A seguir il costo della vita e il sistema sanitario

Al quarto posto troviamo il primo Paese europeo, il Portogallo. Le ragioni? “Le città vibrante e piene di incanto” para la loro storia, le spiagge, le verdi colline, il basso costo della vita, la sicurezza e um “dei sistemi sanitari migliori al mondo”.

E L’Itália? O nosso Paese não é próprio um Paese para pensionati. Infatti é o 19º posto da classificação, subito dopo no Vietnã e prima del Belize.