Cantante famosissimo escluso da Sanremo: è già la seconda volta

Un giovane artista italiano, molto amato dal pubblico, rsulta tra gli esclusi a Sanremo 2022: il commento di Amadeus ha stupito tutti.

Il direttore artistico ha rivelato il numero de propostas ricevute quest’anno dagli artisti, un numero molto elevato rispetto a quello degli altri anni.

A soli pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Festival de Sanremo, ecco che spuntano i nomi di altri due celebri artisti esclusi dalla famosa kermessa canora. Se trata de due cantanti molto apprezzati soprattutto dal pubblico più giovane, ma molto conosciuti già da diversi anni. Per uno dei due è stato il suo segundo rifiuto di fila da parte del direttore artistico Amadeus.

LEGI ANCHE QUI >>> Scoppia la prima lite em Sanremo 2022

Tra i protagonistai di questa nuova edizione del Festival spiccano i nomi di grandi nomi della musica italiana, venha Gianni Morandi, Iva Zanicchi e Massimo Ranieri. Artisti che em mais de 30 anos de portadora hanno le scritto page significante della musica nostrana. Sul palco dell’Ariston vedremo però anche diversi cantanti di nuova generazione, come l’ex vincitore Mahmood, Blanco, Ana Mena ei devido ex allievi di Amici Sangiovanni e Aka7even.

LEGI ANCHE QUI >>>A famosa banda prende no giro il Festival

Tanti però sono stati anche gli exclusivo. Alla conferenza stampa di Sanremo Giovani Amadeus ffermò infatti di aver ricevuto quest’anno tantissime richieste e che gli esclusi ammontano a 321. Tra questi i Jalisse e anche due giovanissimi artisti molto amati dai giovani. Pergunta Riki Marcuzzo e Federico Rossi.

Federico Rossi tra gli esclusi a Sanremo

Ricky Marcus ha raggiunto il grande successo a livello nazionale qualche anno fa, grazie alla sua fortunata partecipazione al talento di Canale 5 Amigos de Maria De Filippi. Negli anni sucessivi al programma, la sua carriera artistica ha subito degli alti e bassi ma proprio in quest mesi, dopo la fine di una relazione importante, é tornado sulla scena mais forte de prima com nova música. Em segundo lugar quanto ao settimanale Chi, Riki avrebbe apresenta uma música para o Festival di Sanremo, ma non sarebe riuscito ad accedere alla competizione.

LEGI ANCHE QUI >>> “Sanremo è truccato”, che sucesso?

Stessa sorte è tocata a Federico Rossi, ex membro da dupla musical Benji&Fede. Il giovane cantante avrebbe presentato la sua candidatura sia lo scorso anno che quest’anno ma pare sia stato rifiutato entrambe le volte. Nel frattempo, dopo la separazione da Benji, ha iniciado a pubblicare la sua musica da solista, rilasciando anche interessanti colaboração com Annalisa e Ana Mena.