O que fazer em Cremona e sua província: eventos de fim de semana (24 e 25 de julho de 2021)

Cremona. Cremona na luz vermelha

Um itinerário para descobrir Cremona, observado de uma perspectiva sem precedentes. Um passeio pelo centro da cidade projetado para aprofundar os aspectos desconhecidos do passado que o levará a perceber alguns detalhes decorativos peculiares ou obras de arte arrojadas com outros olhos. Por meio de documentos, histórias contadas e conhecimento, vamos nos aprofundar no lado oculto e sinistro da história cremonesa. Preço: € 10 – € 8 (membros do CrArT). Para participar você deve: reservar em 338 8071208 ou [email protected]; Sempre carregue a máscara com você; Mantenha distância.

Cremona. Experiências do Museu do Violino. Antonio Stradivari

Sábado 24 e Domingo 25 de julho

No Museu do Violino é possível ouvir os maravilhosos instrumentos de Stradivari, Amati, Guarneri confiados a solistas habilidosos para momentos poéticos inesquecíveis. O palco natural para essas obras-primas é o Giovanni Arvidi Hall, um lugar único onde a arquitetura tenta “capturar” o som para traduzi-lo em uma imagem; A música, imaterial por natureza, torna-se forma e substância: permanente e transitória em eterno diálogo no lugar onde se celebra a grande tradição cremonesa de fazer violinos.

24/07/21 12:00 Aurelia McCuvey

25/07/2021: Aurelia McCuvey

31/07/21 12:00 Aurelia McCuvey

Cremona. Pintura no verão. crítica de arte contemporânea

Até 27 de agosto de 2021. Palazzo Duemiglia

O Benoni Center apresenta uma exposição de artistas contemporâneos. Você também pode visitar o curso de aquarela Fulvio Fiorini. Patrocinado por: Simon Fabani. Para ver as informações: [email protected] Horário: de segunda a sábado: 14h30 às 17h (terça e quinta-feira até às 17h30).

Cremona. Casa dos animais. Galeria Stefano Bombardieri

Até 10 de setembro de 2021. Vodry Palace

A PQV Fine Art Gallery tem curadoria de Stefano Bombardieri, um diálogo entre as esculturas de sonho do artista e uma seleção de diferentes animais e esquisitices que vêm do passado, especialmente da Roma Antiga. Paralelamente, na Câmara Municipal de Cremona, graças à colaboração do Ministério da Cultura, será instalada uma gigantesca estátua de mais de 5 metros: “Marta e o Elefante”, uma síntese que conta o mundo dos sonhos de Stefano Bombardieri.

O artista nasceu em Brescia em 1968. O pai, o escultor Remo Bombardieri, deu ao filho os fundamentos das metodologias artísticas. Sua pesquisa toma diferentes direções, esculturas figurativas, grandes em geral, conceituais e videoarte. Desde 1990, várias esculturas foram exibidas em Ferrara, Bolonha e Saint Tropez. Participou da 52ª e 54ª Bienais de Veneza.

A obra “Martha e o Elefante” está em exibição no Cortile Federico II.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 13h – 18h às 22h

Cremona. 4 temporadas de Cremona

Domingo, 25 de julho – das 8 às 19h30. Onde: Piazza Stradivari, Piazza Pace, Via Baldisio, Federico II Pátio

Mercados, animação, entretenimento.

25 de julho de 2021: amistoso – Tutti Frutti

8 de agosto de 2021: Viagem amigável – Langurata (Coldiretti)

22 de agosto de 2021: Friendly Drive – Langorata (Coldiretti)

29 de agosto de 2021: Del Naturale (Apa Lombardia).

12 de setembro de 2021: Campanha Amigável – Caixa com quatro tipos de queijos (Coldiretti)

24 de outubro de 2021: Campanha Amigável – Cores e Sabores do Outono (Coldiretti)

31 de outubro de 2021: Del Naturale (Apa Lombardia)

1 de novembro de 2021: Retiro para o passado (Antiquariato San Rocco)

7 de novembro de 2021: Del Naturale (Aba Lombardia)

28 de novembro de 2021: Campanha amigável – Óleo W feito na Itália (Coldiretti)

5 de dezembro de 2021: modos de sabor e beleza na Lombardia

12 de dezembro de 2021: Campagna Amica – Santa Lúcia no Mercado Campagna Amica (Coldiretti)

19 de dezembro de 2021: Retiro para o passado (Antiquariato San Rocco)

24 de dezembro de 2021: Del Naturale (Aba Lombardia)

Cremona. Violinos de Vivaldi e as Filhas de Churro no Museu do Violino em Cremona

exibição Violinos de Vivaldi e as Filhas de Churro no Museu do Violino em Cremona, Cuidado Fausto Cacciatore, Deborah Bassi e Federico Maria Sardelli, reinterpreta esta época brilhante através dos instrumentos escolhidos e usados ​​pelo “Padre Vermelho” e as meninas do Ospedale della Pietà em Veneza, onde lecionou de 1703 a 1740.

Nesse período, o hospital adquiriu mais de cinquenta instrumentos, muitos dos quais fazem parte do acervo, que inclui algumas peças de maior valor histórico, como o violoncelo de Matteo Goffreller e o violino de Pietro Guarneri. Tudo isso é apresentado após um amplo estudo, uma campanha de restauração e conservação do Museu do Violino, um curso de Mestrado em Preservação e Restauração do Patrimônio Cultural da Universidade de Pavia e o Cr.

Museu do Violino: Piazza Marconi, Cremona, Itália; [email protected]

Leia também: Na exposição do Museu do Violino “Vivaldi e as Filhas do Choro”

Generoso. Feira de Antiguidades e Antiguidades

Como todos os segundos sábados e quatro domingos do mês, das 9 às 18 nos jardins públicos da Porta Serio, na Via Cadorna, a tradicional feira de pequenas antiguidades e antiguidades.

Generoso. Cinema sob as estrelas. Cruella

Domingo, 25 de julho de 2021, 21:30

No CremArena, o Festival Cinema sotto le stelle, um cinema ao ar livre em colaboração com a Multisala Portanova. No domingo haverá a exibição do filme: Cruella. Dirigido por Craig Gillespie.

Estella é uma jovem com um sonho e um lado negro: o sonho é se tornar uma estilista famosa, e o lado negro é o desejo de desafiar o mundo de forma incontrolável, que é o que sua mãe Catherine chamava de: Cruella. Catherine chama a filha para manter Cruella sob controle, mas Estella tem que transgredir, e em uma festa organizada pela Baronesa onde sua mãe trabalha, ela foge para o salão onde um fabuloso desfile de moda é organizado. Um alvoroço estourou e Catherine foi assassinada pelas Três Baronesas Dálmatas: uma morte pela qual Estella se sente culpada. Anos depois, nós a encontramos uma jovem em Londres, decidida a ganhar a vida de roubos com os amigos Jasper e Horace, mas com o sonho de ser estilista ainda em mente: talvez especificamente para a famosa baronesa.

Em caso de chuva, a contagem é cancelada. Informações: 0373.256414. Entrada 5,00 euros.

Spino Dada. Festival de San Giacomo

Sábado, 24 e domingo, 25 de julho de 2021

Pro Loco de Spino d’Adda patrocinado pela Administração Municipal organiza Sagra di San Giacomo em Cascina Carlotta com entrada gratuita. As reservas necessárias para o serviço de restaurante estão sujeitas à disponibilidade. Informações e reservas: 339,8225258