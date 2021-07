Ida conquistou o famoso arquiteto

Envie para o Love Live na sexta-feira, 23 de julho. O que acontecerá com Serkan e Ida hoje? Chega Yves Ackmann, o novo acionista da holding e imediatamente Serkan o odeia: ele não tem intenção de revender as ações da Selene, é tarde demais. Em vez disso, o famoso arquiteto, charmoso e gentil, conquista toda Ida Pura.

o amor está no ar ir no ar canal 5, De segunda a sexta, A cada 15:30. Conjunto de séries de TV تعيين Istambul. A série é estrelada por Kerem Bürsin, Hande Erçel (Serkan e Eda) e Kana Muito sucesso na Turquia. Progresso Hoje é 23 de julho E eles dizem que Iver descobre da Aydan che Ida e Serkan juntos Realmente, as duas mulheres estão prontas para isso colaborar para cada Você divide os dois jovens.

O amor está no ar, a trama do dia

Notícias da empresa chegam como um furacão A renúncia da celine: Todo mundo tem medo de estar lá Repercussões na Serkan Holding ele tem que Tranquilize a todos. Enquanto isso, alcance Evie Ackman: seus modos gentis Conquiste Milo e Lily instantaneamente. Em vez disso, os arquitetos estão em conflito uns com os outros. Enquanto isso sempre , Ouvi dizer que Eda está com Serkan, sim alla con Aydan para cada Separação dos dois jovenseu sou de Siren e Ferit imediatamente Afinação.

Celine “despediu”, a arte de viver na tempestade

Celine Venda de ações com a empresa Não tem mais nada a ver com ele. e imediatamente Colaboradores e equipe eu Preocupação para seu trabalho futuro. sarkan Voce terá que tranquilizar tudo e tranquilize-os Nada vai acontecer com a empresa. Ele pede a Celine para ficar ao seu lado: Os dois Eles terão que tentar recomprar as ações vendidas.

O mágico Yves Ackman chega

o primeiro abordagem A partir de Effie Akman e Serkan e imediatamente Negação: O arquiteto famoso Entrar atraso Polat irritava os disciplinados. No lugar enquanto isso Há Ferit: Celine envergonhada para presença do homem Quem tem o abandonado no altar. Os dois vão conversar e Verrett vai explicar os motivos pelos quais era melhor não comemorar o casamento.

Até Ida ficou “encantada” pelo famoso arquiteto

Evie Ackman Chame a atenção de todos: é mago muito amigável E dispostos a cooperar com todos os funcionários. Milo e Laila literalmente ficar fascinado pelo homem. Também Ida La ele é Imune a sua magia E quando ele estava lá Escolher para cada cooperar juntos, esperando por seu time Bulat ir em um tumulto: Voce terá que Preocupado com o recém-chegado?

Iver aprende a história entre Ida e Serkan

Aidan Dar Rotas de videochamada Geralmente enfermaria, Açao Torne-se enfermeiras histéricas ele mesmo Alptekin. Eles não aguentam mais! no ponto Desconecte a conexão Para conseguir um pouco de paz. A mãe de Serkan recebe a visita de sempre. Enquanto os dois discutem, a tia do florista descobre que Sobrinho e Sarkan estão realmente juntos. Nesse ponto, duas horas da tarde time feminino Com o mesmo propósito: Separação dos dois jovens.

Feret e Serene, espionaram seu encontro

ferido Cansado de ter que justificar suas ações. Claro, ele pode decidir que Deixe a Celine primeiro Para chegar ao altar, tanto que Peço desculpas PR. mas em Escolha explodir o casamento Em vez disso, é apropriado convencido. Assim que a reunião termina, ele deixa a Art Life e retorna ao seu escritório. Antes de sair vai conhecer Sirene: ambos fazem Eles vão começar a falar Envio Ciúme da celine Quem vê os dois? Muito confiante. Na verdade, existe uma bela harmonia entre eles.

O amor está no ar, elenco

Aqui estão os personagens principais de Lance o amor no ar. Ida estrela h sarkan Bulat é jogado respectivamente por Hande Ercel e Kerem Bursin. Neslihan nasce (da lua Polat), Big Unal (Celine Atakan), Ismail Ege Sass (Kaan Montenegro), Efrem Dogan (sempre Yildi), Anil Elter (ninguém Sezgin), Kajri Sitanak (Único Simsek), Elaine Avakan (Anjo Yücel), Melissa Dongel (Serein bazar).

O amor está no ar, onde e quando o vemos no fluxo

Para onde você está olhando? fluxo Episódios da romântica série de TV que se passa em Istambul? Episódios também estão disponíveis em Mediaset Play. Então será possível Restaure anéis de amor no ar Serviço de streaming fornecido pelos canais Mediaset.