Planeta Junior anunciou a parceria com a Story 9 of the Karma World

Planeta Junior representará os direitos das séries infantis de animação na Espanha, Portugal e Itália.

Planeta Junior, líder europeu em conteúdo de entretenimento infantil e juvenil, assinou um acordo com o 9 Story Media Group e Karma’s World Entertainment para representar Mundo karma na Espanha, Portugal e Itália.

O acordo foi assinado com a 9 Story Brands, a divisão de gestão de marcas e produtos de consumo do 9 Story Media Group.

Mundo karma É baseado em um conceito criado pelo premiado rapper, ator, produtor, empresário e filantropo americano Chris “Ludacris” Bridges (vencedor de 3 prêmios Grammy, franquia Fast and Furious, Fear Factor, Crash) e inspirado no primeiro filho de Chris. menina.

A série segue Karma Grant, um aspirante a artista musical de 10 anos com grande talento e um coração ainda maior. Cada episódio está repleto de hip-hop, moda de rua e coreografia original. A série enfoca temas de autoexpressão, identidade, liderança, criatividade e a importância da sociedade.

Destinado a meninos e meninas de 6 a 9 anos, Mundo karma É sobre uma garotinha negra que encontra sua voz e a usa para mudar seu mundo.

Moda, música e dança são os pilares temáticos da série e estão interligados em todos os elementos da marca. Eu sou um modelo de criatividade e autoexpressão que inspira as meninas a usarem suas vozes para fazer a diferença.

Além de ser lançado na Netflix, 9 Story apresentará YouTube, mídia social e estratégias de relações públicas locais para apoiar cada região. Mattel já aderiu mundo da uva Uma gama completa de jogos será lançada em 2022. Planeta Junior desenvolverá o programa de licenciamento local em vestuário, acessórios, volta às aulas, saúde e beleza, interpretação de papéis, artesanato, etc.

“Estamos muito animados por nos juntarmos a 9 Story e Karma’s World Entertainment neste projeto incrível. Meninos e meninas vão adorar Karma e querer fazer parte do mundo dela.” Música, dança, moda, melhores produtores e grandes parceiros provam que isso série será um sucesso incrível.

“Fiz muitas realizações em minha vida e tudo parece ter me levado a um ponto em que posso deixar um legado para todas as minhas filhas. Elas me mudaram e me ensinaram muito. Estou muito animada para trazer Mundo karma Tudo! Chris Bridges anuncia.

“Estamos muito satisfeitos em trabalhar com o Planeta Junior daqui para frente Mundo karma Da tela à prateleira na Espanha, Portugal e Itália ”, diz Christine Licor, Vice-presidente Associada de Produtos de Consumo da 9 Story Brands.“ Trabalhar com sua equipe de classe mundial para desenvolver programas personalizados de marketing, varejo e licenciamento em nível regional garantirá o sucesso da marca nessas áreas críticas.

Desde as primeiras etapas de produção, a equipe Mundo karma Ele trabalhou com o Perception Institute sobre como incluir narrativas que desafiam os estereótipos e abordam questões delicadas de raça, gênero, inclusão e exclusividade.