Thomas J. Ciampa da Warner Bros para o Rainbow Group

Ancona, 06 de novembro – Thomas J. Ciampa assume como Diretor de Operações do Grupo Rainbow, tornando-se parte da gigante do entretenimento independente made in Italy – animação (o primeiro grande sucesso internacional de Winx), quadrinhos e filmes live-action – chegando às telas em todo o mundo com uma gama extraordinária de títulos e licenças graças aos seus estúdios Rainbow (Winx), Rainbow Cgi, Bardel Entertainment Canada e Colorado Film. O diretor ítalo-americano que cresceu na Warner Bros tem uma carreira de 25 anos na indústria em funções importantes no mercado italiano e internacional, inclusive atuando como presidente da WarnerMedia na Itália, Espanha e Portugal. Uma nota indica que Ciampa, na sua nova função, terá um papel fundamental no desenvolvimento estratégico do portfólio do Grupo Rainbow, ajudando a estabelecer novas estratégias de desenvolvimento e investimento. “Tomas é um grande profissional que conheço e respeito há muitos anos – comentou Eugenio Straffi, Fundador, Presidente e CEO do Grupo Rainbow -. Ele terá a tarefa de cuidar do desenvolvimento de todos os departamentos do Grupo em particular interesse em internacional projetos e coproduções.” Ciampa diz estar “animado por iniciar esta nova aventura na Rainbow e por trabalhar com Eugenio Straffi, um representante excepcional do Made in Italy no mundo, um verdadeiro orgulho nacional”. O Rainbow Group ostenta quase trinta anos de sucesso no setor do entretenimento e, começando pela produção de conteúdos de animação infantil, abrange todos os grupos-alvo e segmentos de mercado. Um grupo independente envolvido na criação, distribuição, licenciamento e marketing de marcas próprias e de terceiros para as indústrias de animação e live action. O grupo estabeleceu-se como um dos estúdios líderes na Europa e entre os 150 maiores licenciadores a nível mundial. (lidar).