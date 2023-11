Gemma Galgani pede Silvio Venturato em casamento novamente, e a ex-namorada de Claudia Lenti chega ao estúdio…

Hoje foi gravado um novo episódio da série “Homens e Mulheres”.

O programa de namoro Canale 5 apresentado por Maria De Filippi tornou-se, como sempre, um amigo fiel de muitos telespectadores. Abaixo, graças ao meu colega Lorenzo Bugnaloni, damos algumas prévias do que vai acontecer nos próximos episódios:

Acima do Trono: Em relação ao trono, Alessio Belli Stella e Claudia Lenti sentaram-se no centro de estudos porque o ex-namorado dela também estava presente no estúdio. Resumindo, este homem queria tentar novamente com Claudia, mas ela recusou. Então algumas discussões foram inevitáveis ​​e até Alessio ficou um pouco irritado. Mas no final o ex-namorado não ficou e foi embora.

O primeiro show para homens do jardim de infância.

Gemma Galgani queria voltar a namorar Silvio Venturato, mas ele disse não. Silvio terminou seu relacionamento com a senhora que veio conhecê-lo.

Trono Clássico: Em relação ao Trono Clássico, os pretendentes de Christian Forte, Virginia Digne e Valentina decidem ir embora e ele fica sentado sozinho com Valéria. Brando Evrikyan trouxe Beatrice D’Orsay e Raffaella Scotto, mas muita discussão surgiu. Ele até pediu um novo pretendente e eu fui encontrá-lo. A garota em questão se chama Julia.