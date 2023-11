Thomas J. Ciampa junta-se ao Grupo Rainbow

Thomas J. Ciampa Ele está pronto para uma nova aventura profissional. Na verdade, o diretor foi nomeado Diretor de operações para Arco-íristornando-se parte do grupo de entretenimento independente Made in Italy que chega às telas de todo o mundo com uma ampla gama de títulos e licenças graças à Rainbow Studios, Rainbow CGI, Bardel Entertainment Canada e Colorado Film Studios.

O diretor ítalo-americano cresceu na Warner Bros., onde trabalhou por 25 anos cobrindo funções importantes nos mercados italiano e internacional (até servindo como presidente da WarnerMedia na Itália, Espanha e Portugal), e no ano passado trabalhou na Bamboo Production como CEO internacional. Em sua nova função, Ciampa desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento estratégico do portfólio do Grupo Rainbow, ajudando a estabelecer novas estratégias de desenvolvimento e investimento.

“Thomas é um grande profissional que conheço e respeito há muitos anos e estou realmente satisfeito em recebê-lo na extensa família Rainbow. Será responsável pelo desenvolvimento de todas as divisões do grupo com especial atenção aos projetos e coproduções internacionais. Será um prazer trabalhar com Thomas ao meu lado em muitos projetos desafiadores que pretendemos alcançar com sucesso nos próximos anos.” Eugênio StraffiFundador, Presidente e CEO do Rainbow Group.

Ele ecoa isso Thomas J. Ciampa: «Estou muito feliz por iniciar esta nova aventura na Rainbow e por trabalhar com Eugenio Straffi, um representante excepcional do Made in Italy no mundo, um verdadeiro orgulho nacional. Com sua visão e determinação, Eugenio consegue criar conteúdos capazes de entusiasmar o público italiano e internacional. Mal posso esperar para conhecer a equipe em detalhes e todos juntos contribuir para o sucesso global da Rainbow.”

O Grupo Rainbow atua no setor do entretenimento há quase trinta anos, começando pela produção de conteúdos de animação infantil, e tem conseguido abranger todos os grupos-alvo e segmentos de mercado. É um grupo independente ativo na criação, distribuição, licenciamento e marketing de marcas próprias e de terceiros para as indústrias de animação e live-action.

