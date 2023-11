Dias sombrios em que não consigo ver, mas tenho um sorriso de emergência no bolso

Convidado do episódio Che tempo che fa, transmitido no domingo, 5 de novembro, Vincenzo Mollica relembrou as anedotas mais engraçadas de sua carreira e recebeu surpresas de Roberto Benigni e Fiorello.

Vincenzo Mollica Ele foi convidado em um episódio como está o tempo Exibição no domingo, 5 de novembro. O jornalista foi recebido no estúdio com longos aplausos. Hoje ela tem 70 anos Ele foi entrevistado por Fábio FazioEle contou algumas histórias engraçadas sobre ela Vida profissional. Além disso, fale sobre cegueira: “como eu estou? Suponha que eu fiz issoEle se apresenta: “Um historiador impressionável e impressionável“ Ele explicou a Fazio:

Estamos praticamente numa fase anterior ao reconhecimento. Impressionista porque sempre adorei pintores impressionistas. É admirável porque, se não fosse, não poderia ser jornalista, a menos que fosse influenciado pelo que viu. Três coisas me beneficiaram nesta carreira: curiosidade, paixão e esforço. Gostaria de ser como o Sr. Magoo, o cartunista que não via nada e enfrentava todos os perigos com absoluta agilidade. Eu gostaria de ter dentro de mim a luz que o Sr. Magoo tinha. Quando há dias ruins, tudo que você precisa é de um sorriso no bolso e eu procuro sempre ter esse sorriso. Mesmo nos dias em que não consigo enxergar, precisamos de um sorriso emergencial. A memória traz de volta coisas maravilhosas.

Vincenzo Mollica em Che tempo che fa, entrevista com Fabio Fazio

Durante a entrevista com Fabio Fazio, Vincenzo Mollica lembrou de Andrea Camilleri. Ele disse sobre ele:Compartilhei essa jornada rumo à cegueira com Camilleri. A certa altura, um dia ele me disse, quando estávamos perdendo a visão: “Vem Vincenzenino, quero te abraçar” e eu disse a ele: “Andrea se nos encontrarmos” (risos, ed.).“. Ele continuou:

Ele me disse que quando eu perdesse a visão – ele perdeu por um tempo – os sonhos ficariam mais claros. As cores ficarão mais claras. Antes de dormir, ele não contava ovelhas, mas revisava pinturas. Ele me contou que depois que perdeu a visão, todos os outros sentidos vieram em seu socorro: “Eu que não tenho mais paladar nem olfato, meu paladar voltou e reconheço o sabor da massa Nakasiata”.

Amor de sua esposa Rosa Maria

Vincenzo Mollica compartilhou com os telespectadores como nasceu esse amor de 50 anos com Rosa Maria: “Estou em dívida com Jaber. Este ano comemorei 70 anos da minha vida, estou com minha esposa Rosa Maria há 50 anos e devo isso a Giorgio Gaber. Comi um Vespino laranja e fui para Cattolica onde estudei. Uma noite teve um show do Jaber, fui com a Rosa Maria e aquele show foi uma prisão. Apaixonámo-nos e desde então, durante 50 anos, nunca mais nos separamos. Quando entrevistei Giorgio disse-lhe: “Rosa Maria e eu nos apaixonamos graças à nossa paixão pelas suas músicas”. “Você pode ver que foi útil”, disse-me Giorgio“.

Surpresa Roberto Benigni

Fabio Fazio preparou uma surpresa para Vincenzo Mulica: uma mensagem em vídeo de Roberto Benigni. O diretor e ator disse ao jornalista com palavras cheias de carinho e agradecimento:

Olá Vincenzo, que prazer estar aqui com você. Eu sou Robertino. Mas você sabe quem é Vincenzo Mollica? Ele é algo extraordinário, uma das pessoas mais divertidas e sensíveis, quantas vezes você o intimidou durante as entrevistas, porque não resiste. Você tem que tocar, amar, sentir. Ele foi o jornalista mais inteligente e amoroso que já conheci.

Roberto Benigni explicou que em todas as etapas mais importantes da sua carreira o único jornalista que o entrevistou foi Vincenzo Mulica: “Ele não criticava, sempre falava bem de filmes, séries e quadrinhos. Você sabe por quê? Não porque fosse um bajulador, mas porque optou por falar apenas sobre o que gostava. E eu queria fazer o mesmo. Só queria falar das coisas que amo, e neste momento, na verdade, queria falar de você, Vincenzo Mollica.O jornalista gostou muito da surpresa:

Obrigado Roberto, obrigado, fiquei impressionado. Poeta da comédia e da vida. Tive a sorte de entrevistá-lo, provavelmente a melhor entrevista da minha vida com a vida do Celentano. Estava no meu ombro.

A mensagem de Fiorello

Fiorello também quis surpreender Vincenzo Mollica. Ela enviou a ele uma mensagem de vídeo que começava sarcasticamente:Quem fala com você está autorizado pela comissão editorial porque, como você sabe, nós da RAI não podemos ir a Novi, principalmente nos programas do Fabio Fazio. Para nos comunicarmos com você, criamos Fiorello com inteligência artificial que nos protege de possíveis ações legaisDepois que Vincenzo disse a Mollica que o amava em todas as línguas, ele concluiu: “Estou em novembro há 30 segundos e já recebi uma transferência bancária, você é tão poderosoFábio Fazio em troca:Flor, venha, o dobrão está pronto, estamos esperando por você“.

Vincenzo Mollica e as histórias mais engraçadas de sua carreira

Vincenzo Mollica trará aos palcos os bastidores de sua carreira com o monólogo “A Arte de Não Ver”. O jornalista explicou que embora muitas editoras lhe tenham pedido para escrever a sua autobiografia, ele preferiu não o fazer porque nota a tendência de muitas pessoas se fixarem nos factos e não falarem realmente do seu passado. Em seguida, ele contou algumas histórias sobre sua carreira.

A primeira coisa que fiz na televisão foi uma entrevista com o Dalai Lama. O diretor que me contratou, Emilio Rossi, me enviou para o exterior. O Dalai Lama se dispôs a me dar algumas falas e eu voltei muito feliz, mas eles reduziram para um minuto e trinta minutos e transmitiram à meia-noite.

E sobre Adriano Celentano: “Entrevista muito engraçada com Celentano em Sanremo. Fiz-lhe perguntas e ele respondeu com silêncio, com rostos mais bonitos que as respostas. Transmitimos no Tg1 às 20h com muito prazer e satisfaçãoEntão Mike Bongiorno relembra: “Minha primeira memória de TV é Mike Bongiorno. Foi como ver um astronauta, um senhor de outro planeta, foi como ver Clark Kent pessoalmente. Eu sempre preferi Clark Kent ao Superman e Mike era como ele, ele era uma sublimação da normalidadeMollica também lembrou quando Federico Fellini lhe pediu que o ajudasse a escrever cartas de desculpas por não estar presente para receber os prêmios: