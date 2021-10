O vírus sincicial (RSV), de Vitória (filha de Videz e Ferragni) é um alarme para as crianças. Burioni: “A vacina não existe”

A epidemia de vírus respiratório em recém-nascidos: hospitais italianos inteiros. Se você tem filhos pequenos, preste atenção. ” Isto é um trabalho videos que isso Instagram Que relata um caso da pequena Vitória há apenas 6 meses a partir de alguns dias no hospital. “RSV (vírus sincicial respiratório) não deve ser considerado levianamente”, escreveu ele na mídia social. Chiara Ferragni E ele já havia tranquilizado os seguidores, agradecendo as mensagens positivas dos fãs. Temendo pela recuperação da menina, Fedez avisa aos pais que a doença, que atinge os mais jovens, pode ser especialmente arriscada, relataram pediatras recentemente, pois causa bronquiolite e pneumonia.

vírus sincicial, borioni e uma vacina inexistente

“A cada outono chega o vírus sincicial respiratório (VSR) que enche as asas das crianças e representa um grande perigo para as crianças mais vulneráveis. Infelizmente contra o vírus (descoberto na década de 1950), ainda não temos uma vacina eficaz ”, escreveu o virologista e imunologista Roberto Burioni no Twitter, comentando a notícia do apelo de Fides nas redes sociais por cautela. Há apenas duas semanas, uma das revistas científicas mais importantes do mundo, a Nature, publicou um estudo mostrando que as medidas de resposta ao Sars-Cov-2, junto com as vacinas, parecem ter suprimido o sarampo, a pneumonia, a meningite e o vírus da gripe. Mas eles vão voltar com uma recuperação nos próximos meses, facilitada pelo frio, e entre essas doenças está o vírus sincicial responsável por cerca de 5% das mortes em crianças menores de cinco anos.

Doença que causa pneumonia e bronquiolite

As infecções tiveram baixas históricas durante a pandemia em todos os países, mas os casos começaram a ser acompanhados em abril de 2021. Picos fora de temporada foram observados nos Estados Unidos, Japão, Austrália e Holanda. O vírus sincicial respiratório, explicam pediatras da Sociedade Italiana de Pediatria, geralmente causa o resfriado comum, mas especialmente em crianças nos primeiros meses de vida, a infecção por VSR pode atingir as vias aéreas e os pulmões causando bronquiolite aguda (inflamação das vias aéreas inferiores) ou pneumonia .

Como isso se espalha?

Ela se espalha facilmente de pessoa para pessoa e a infecção é transmitida através das membranas mucosas do nariz, boca e olhos, tocando as secreções com as mãos e, em seguida, esfregando os olhos ou nariz. O vírus pode viver por muitas horas em superfícies duras, como mesas, maçanetas, brinquedos e berços. É a causa mais comum de infecção respiratória em crianças menores de dois anos e é a principal causa de hospitalização abaixo de um ano. Na Itália, o período epidêmico se estende entre outubro e março, com pico em janeiro e fevereiro. Os sinais de alerta (diminuição do apetite, dificuldade em respirar, falta de ar) não devem ser subestimados.