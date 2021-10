Apple One Premier também chega à Itália: preço e serviços incluídos

EU ‘Assinatura Apple One Premier Ele finalmente chegou à Itália também. O show está programado para começar no dia 3 de novembro. A assinatura fornece acesso ao Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple Fitness + e 2 TB de armazenamento iCloud +. Quase todos os serviços de assinatura da Apple, exceto Apple News +, que estão disponíveis no formato. Itália ausente.

a partir de 3 de novembro O Apple One Premier vai estrear em 17 países: Áustria, Brasil, Colômbia, França, Alemanha, Indonésia, Irlanda, Malásia, México, Nova Zelândia, Portugal, Rússia, Arábia Saudita, Espanha, Suíça e Emirados Árabes Unidos.

3 de novembro coincide com a primeira aparição na Itália de Apple Fitness +Um serviço de assinatura que dá acesso a um rico catálogo de cursos, podcasts e cartões de treinamento para vários esportes. O serviço é muito integrado ao Apple Watch.

O Apple One Premier será apresentado na Itália ao preço de 28,95 euros. O plano, assim como a Apple Family, pode ser compartilhado com outros membros da família. Especificamente, a nova assinatura pode ser compartilhada com outros seis membros da família.

O Apple One torna mais fácil do que nunca acessar os serviços de assinatura da Apple, incluindo Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, iCloud e muito mais. Com o Apple One, você pode acessar o melhor do entretenimento da Apple em todos os seus dispositivos favoritos com uma simples assinatura

disse Eddie Keogh, vice-presidente sênior de Software e Serviços de Internet da Apple.