Roma Feminina derrota Juventus por 3 a 1 e fica em primeiro lugar: Reviva a transmissão ao vivo

Biela – o Roma Continue afiando os pontos e não pare. Em Biella, v. Juveum time Esponja Ele alcançou a sexta vitória em seis no início do torneio graças à vitória por 3 a 1 sobre os Bianconeri Juliano, Ter E Vir. Único primeiro lugar aos 18 anos. O primeiro nocaute para o técnico dos Bianconeri Montemurro Que agora estão em segundo lugar, perseguindo.

16h08

Giuliano: “Marcar gols com esta camisa é emocionante”

Manuela Giuliano, autor do golo inaugural da Roma, falou aos canais oficiais do clube após a vitória por 3-1 sobre a Juventus: “Vencer era o nosso objectivo. Preparámos este jogo em muito pouco tempo. Sabíamos que seria um jogo difícil no total”. pontos.” “Hoje mostramos nosso caráter e foi isso que nos levou a vencer esta grande partida. Mais um gol de cabeça? No meu contrato há uma recompensa por gols de cabeça! Vamos lá, estou brincando, estou feliz porque marcar gols em essas partidas são sempre lindas: é uma sensação única, principalmente vestindo essa camisa fantástica, com o título da Série A costurado aqui. Estamos felizes por termos conseguido abri-lo e jogar o nosso jogo.” Giuliano comentou então: “Novembro intenso? Estamos prontos para enfrentar este mês maravilhoso, entre a Liga dos Campeões, o Campeonato e a Taça de Itália. Somos uma equipe muito unida e isso nos levará a alcançar ótimos resultados e mostrar o nosso verdadeiro caráter. “Provavelmente honraremos esta camisa.”

15h50

Juventus visita Como

Os Bianconeri, liderados por Montemurro, visitarão Como no domingo, 12 de novembro

15h46

Para Roma existe Cesena

Na próxima partida dos Giallorossi, quarta-feira, 8 de novembro, as meninas do Spogena enfrentarão o Cesena pela Copa da Itália e depois pela Copa da Itália. Nápoles No torneio de sábado, dia 11 deste mês.

14h36

Juventus e Montemurro: “Cometemos muitos erros e punimos a Roma”

Em vez disso, o técnico da Juventus, Joe Montemurro, disse: “Cometemos muitos erros e não se pode fazer isso contra uma forte equipa da Roma. Não é uma desculpa, mas é a verdade. Erramos e quem erra paga o preço. O que você disse para as meninas? Isso requer mais precisão. Agora, vamos começar de novo tentando revisar os erros que foram cometidos.”

14h34

Roma Spogna: “A interpretação correta do jogo. Continue assim.”

Estas foram as palavras do treinador da Roma, Alessandro Spogna, no final da partida. “Fizemos uma interpretação correta do jogo. Tentamos jogar, tentando tirar suas qualidades e conseguimos. Começamos bem o segundo tempo, depois a Juventus saiu no final, mas aguentamos. Estamos felizes e em movimento avançar.” “Foi um jogo difícil e temos que nos habituar a este ritmo, visto que em breve iremos ao Mónaco para participar na Liga dos Campeões.”

14h27

Roma derrota a Juventus por 3 a 1 e sobe ao primeiro lugar!

A partida terminou em Biella: a Roma venceu a Juve por 3 a 1 e subiu ao topo da classificação.

14h21

90′ – Juventus-Roma, 6 minutos de acréscimo permitidos

Juventus-Roma: 6 minutos de acréscimo permitidos!

14h19

89′ – Peraud Magnin mantém a Juventus de pé

Peraud-Magnin salva Havi com os pés e mantém a Juventus de pé.

14h14

84′ – Dupla substituição para Roma

Dupla mudança para a Roma: o muito jovem Karamzar (nascido em 2006) entra no lugar de Giacinti e Tomaselli no lugar de Giuliano.

14h12

82′ – Giuliano: Gol perdido!

A Roma ainda é perigosa com Giuliano, mas este ainda é impreciso e seus chutes saem longe do alvo.

14h09

79′- Novas forças na Juventus

Mudança na Juventus: saída e entrada de Salvai.

14h08

76′ – Giuliano tenta: tirar a bola!

A Roma tenta encerrar a partida de uma vez por todas. Giuliano chuta de fora, mas a bola passa longe do gol.

14h03

73′ – Substituição Roma

Roma faz outra mudança. Gregory sai e Feyersinger entra.

14h02

71′ – Remate de Poitin: escanteio

A Juve acredita nisso e está tentando pressionar. Putin vai chutar, a bola é desviada para escanteio.

13h55

Primeiras mudanças em ambos os lados

A Juventus faz as primeiras alterações na partida. Cantori, Nystrom e Gamma entram Bonancia, Garbino e Nelden. Mas em Roma sai Viennes e entra Galliona.

13h50

60′ – Grosso diminui a diferença!

A Juve nunca morre e diminui a diferença com um chute brilhante de pé esquerdo de Grosso. Juventus-Roma 1-3!

13h47

57′ – Viens: Hat-trick da Roma!

A Roma marca um hat-trick contra a Juventus: Vince acerta um chute diagonal com a mão esquerda, ultrapassando o goleiro da Juventus.

13h40

50′ – Roma amplia vantagem: Havi!

A Juve perde a bola na defesa e Havi aproveita muito rapidamente e vence Peraud-Magnine com um chute de pé direito e faz 2 a 0 para os Giallorossi.

13h35

Juventus – Roma, início do segundo tempo!

Mirabella dá o apito inicial: segundo tempo da partida entre Juventus e Roma.

13h20

Juventus – Roma 0-1, fim do primeiro tempo!

Fim do primeiro tempo entre Juventus e Roma. O gol de Giuliano decidiu o placar aos 27 minutos.

13h18

45′ – Juventus-Roma, dois minutos de acréscimos concedidos

A partida continuará por mais dois minutos. A Roma ainda lidera por um gol sobre a Juventus.

13h13

39′ – Juventus perde potencial empate

A Juventus é muito perigosa nesta última partida. Os Bianconeri entram na área com Bernstein, mas este perde dramaticamente dois passos.

13h11

Grandes aplausos nas arquibancadas e os torcedores dos Giallorossi fazem suas vozes serem ouvidas

Os adeptos da Roma são claramente uma clara minoria, mas são muito expressivos nas bancadas, continuando a torcer por Spogna.

13h07

34′ – Guerelli está perto de marcar

A Juventus não está preparada para isso e representa um perigo à porta da Roma. Girelli cabeceou ao lado do gol, assustando os Giallorossi.

13h06

33′ – Caruso cobra pênalti: a bola está muito alta

A Juve tenta reagir em cobrança de falta, mas o gol de Caruso bate na bola e ela sai alta.

13h01

27′ – Giuliano dá vantagem à Roma!

Manuela Giuliano suspendeu a proibição para si mesma. Depois de acertar na trave em cobrança de falta, o camisa 10 dos Giallorossi cabeceou para a Roma na frente. Gol: Havi corre rápido pela direita, contorna a defesa da Juventus e cruza para o meio, Poitin afasta da linha do gol e Giuliano cabeceia para a rede.

12h56

23′ – Travessa da Roma!

Arrepios para a Juventus após cobrança de falta maravilhosa de 30 metros da Roma, executada por Giuliano, acertou a trave.

12h55

22′ – Advertência para Garbino, jogador da Juventus

Um desafio muito quente e forte, os jogadores não recuam em campo. Cartão amarelo para Garbino, jogador da Juventus.

12h48

15′ – GRANDE! Emoção para Roma

A Juve tenta com Grosso de longa distância, mas a bola passa longe do gol.

12h45

12′ – Primeiro cartão amarelo de Di Guglielmo na partida

O primeiro cartão amarelo da partida: para o Giallorossi Di Gugliemo.

12h43

10′-Putin tenta surpreender César

Ritmo elevado e equipes desafiando-se abertamente. Poitin é perigoso com um chute alto que não surpreendeu o goleiro da Roma, Cesar.

12h40

7′ – Roma é perigosa e está perto de progredir

Viens corre rápido e chuta para o gol, mas Magnin bloqueia na cobrança de escanteio. Arrepios para Juventus e Roma à medida que se aproximam de tomar a iniciativa.

12h37

4′ – Juventus, Gerelli tenta

Ritmo alto após apenas 4 minutos de jogo. A Juve imediatamente ameaçou com um chute de Girelli, que foi bloqueado sem problemas pelo goleiro da Roma, Cesar.

12h35

Juventus x Roma, Sonsin nas arquibancadas

A técnica da seleção feminina italiana, Andrea Soncin, que estava na arquibancada, não quis perder o grande jogo de hoje.

12h32

Juventus-Roma, vamos começar!

Juventus-Roma, pontapé inicial da árbitra Mirabella Napoli. Dia de sol, o campo está em excelentes condições de jogo. Um minuto de silêncio foi observado pelas vítimas das enchentes na Toscana.

12h28

Juventus-Roma, os times em campo

Juventus e Roma entram em campo. Falta muito pouco para o pontapé inicial!

12h24

Saída da Juventus e Lenzini. Jogar Nelden

Na Juventus, Lenzini estará ausente por lesão no aquecimento, e Nelden jogará em seu lugar, com Toniolo no banco.

12h21

Próximos jogos Juventus-Roma

Depois do grande jogo de hoje, a Juventus receberá o time de Como na próxima rodada, enquanto a Roma receberá o Napoli.

12h20

Juventus-Roma, o único recorde ao alcance

O jogo de hoje representa o melhor que o futebol feminino tem para oferecer na Itália neste momento. Portanto, há um desafio muito importante entre Juventus e Roma: o recorde individual está em jogo.

12h15

Juventus, Roma e Giallorossi vêm em primeiro lugar com o melhor saldo de gols

Uma luta pela primeira posição entre Bianconeri e Giallorossi, já que as duas equipes lideram a classificação com 15 pontos. Mas as meninas do Spogna estão atualmente em primeiro lugar graças a um melhor saldo de gols (+17) em comparação com suas concorrentes (+10).

11:59

A escalação oficial para o jogo Juventus-Roma

Juve (4-2-3-1): Perud Magnin; Lenzini, Salvay, Cascarino, Boaten; Grosso, Caruso; Bonancia, Garbino, Bernstein; Eles andaram. treinador: Montemurro.

Roma (4-3-3): César; Di Guglielmo, Linari, Minami, Aigbogun; Gregory, Kumagai, Giuliano; Viens, Giacinti, Hafey. treinador: Esponja.

governar: Mirabella Nápoles

Ajudantes: Luca Landoni-Giuseppe Lipari

Quarto oficial: Simone Bandini

Biella, estádio Pozo La Marmora