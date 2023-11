Wanda Nara Dancing with the Stars performance, votação e comentários sociais

Wanda Nara está dominando o Dancing with the Stars. Acompanhado por um profissional do seu calibre Pasquale La RoccaA esposa de Mauro Icardi surpreendeu a todos com sua dupla camada, surpreendendo o público e o júri liderado por Millie Carlucci, apresentadora do programa que vai ao ar todos os sábados à noite no canal Rai Ono.

Wanda Nara, jogada perfeita: votos e aplausos de pé

que isso Vanda O cara que se apresentou ontem à noite na pista de dança foi excepcional Dançando com as estrelasO evento começou no dia 21 de outubro. Fantástico pas de deux de NaraCom o napolitano Pascual Larocca, de 34 anos: Uma ovação de pé do público do estúdioOs usuários sociais estão extasiados e o júri está entusiasmado com o excelente desempenho.

Vestido de preto com detalhes vermelhos que lembram uma dançarina de flamenco Wanda ganhou três dezenascom Zazzaroni e Marioto apaixonados em conjunto com Nara la Rocca. Ferreiro 9O histórico presidente do júri, H. 7 de Selvagia LucarelliO que gerou muita discussão no final do episódio.

Wanda, apesar da leucemia, mostra grandes feitos no palco de Ray Ono, superando dificuldades e provando que pode praticar exercícios regularmente, sem interromper o tratamento que lhe é atribuído pela equipe médica que a acompanha diariamente remotamente.

Comentários sociais após a apresentação de Wanda Nara

Muitas interações foram registradas nos canais sociais oficiais da Wanda Nara E com base em Dançando com as estrelasEla publicou mais de um post em colaboração com a modelo sul-americana e seu parceiro Pasquale La Rocca. Os fãs ficaram literalmente maravilhados com a atuação de Wanda, que ficaram verdadeiramente impressionados com suas habilidades artísticas, técnica, sensibilidade e afinidade com seu companheiro de viagem.

“Muito bom”, “Já ganhei”, “Wanda e Pascual estão jogando outro torneio”são apenas alguns dos comentários Que tem circulado na web, com destaque para a conta de Nara no Instagram. E então novamente:

Ele é tão idealista que eles têm que inventar brigas inúteis, caso contrário não teriam nada a dizer.

Comentário refere-se a Árbitro: Selvagia Lucarelli, única pessoa do júri que deu nota inferior a 9. O comentarista, originário de Civitavecchia, foi imediatamente parar na mira dos seguidores de Wanda, que certamente não gostaram do que foi dito no final do programa. Nara, como Pascual Larocca, é acusado disso suposição E convicção excessiva.

Wanda retorna para Icardi em Türkiye: “Olá, Roma!”

Assim que o último episódio de Dancing with the Stars foi arquivado, Wanda Nara despediu-se de todos e decidiu regressar imediatamente à Turquia, com um voo especial para Istambul. Lá, quatro dos seus cinco filhos a esperam, levando em conta que Valentino está ocupado em Buenos Aires com as categorias de base do River Plate, e através… Mauro IcardiEle é marido da ex-anfitriã do MasterChef Argentina, que derrotou Qasim Pasha por 2 a 1 na última sexta-feira. Está sempre no topo da Superliga Turca.

Assim era Wanda Nara em seus stories do Instagram, antes de retornar para Türkiye. Nova vida no eixo Istambul-Roma.