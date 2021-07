Segredo sobre os motivos. Adeus ao diretor histórico de Fábio Fazio – Libero Quotidiano

Paulo Beldo, Diretor de muitos programas de TV, é morreu de repente Em sua casa na montanha em Magonino, perto de Stresa. Ele assinou programas icônicos para Fabio Fazio Dar Aqueles que jogam futebol de Anúncios minha alma Que Festival de Sanremo, mas também Adriano Celentano E muitas outras coisas. Pildo pode ter tido um ataque cardíaco. Ao encontrá-lo na noite passada, 2 de julho, foi um amigo que o procurou preocupado porque o treinador não apareceu para assistir à partida do Campeonato Europeu Bélgica x Itália.

Nasceu em Novara, filho do anunciante Pildo, informa o siteesqueçoEle apareceu pela primeira vez como um comediante de rádio e depois passou a dirigir nos anos 80 em The Newborn Fininvest Para programas de entretenimento e esportes de Banzai uma Não diga “Copa do Mundo”. Ao mesmo tempo, a música original aconteceu dirigir em Por quatro anos com Roberto Negri e estreou em uma variedade graças a Antonio Ricci Quem o chama para dirigir primeiro Lobo solitário e depois Matryoshka. Na década de noventa passa para Opinião , gerente entre outros Lubrano me enviou então quem redução com Celentano.

Com direito de resposta Com Fabio Fazio e Sandro Paternostro sua paixão pelo detalhe nasce meia abaixada Para o sapato, os detalhes que criam a situação como ao fotografar um O espectador está dormindo Nos quiosques de Sanremo. Com Celentano, ele também fez Frankly I Don’t Care (1999), Rockpolitik (2005) e a situação da minha irmã não é boa (2007). Dirigiu três festivais de Sanremo, os dois realizados por Fazio e depois em 2006 para Panarelo.