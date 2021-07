Polly Rincon decepciona a carreira de Maldini depois de fazer previsões sobre a Espanha

(Foto de Samuel de Roman / Getty Images)

Todas as semanas, Maldini tem de lutar contra a suspeita persistente de ser o jornalista de futebol internacional mais experiente da Espanha. O que até poucos anos atrás era um fato comprovado sem consideração, em alguns casos se tornou uma paródia da existência das redes sociais e, acima de tudo, já que Julio Maldonado alcançou grande popularidade em YouTube com Mondo Maldini E seus vídeos nos quais ele analisa as chances de cada equipe nas partidas e coloca os percentuais de opções de vitória para cada uma. Ele fez isso com as duplas da Liga dos Campeões e também na Copa da Europa, dando à França mais opções desde o início contra o resto das seleções.

O problema de Maldini é que, por um tempo, alguns especialistas que conhecem futebol o acusaram de assistir a muitos jogos. para eles , Enciclopédia com pernas, mas o que Em nível tático ou técnico, ele não entende esse esporte porque nunca o praticou antes. Ou seja, eles podem detectar ou informar sobre um jogador de uma liga estrangeira que 95% dos espanhóis não conhecem, mas não conseguem detectar, por exemplo, quando uma equipe inflige dano tático a outra durante uma partida.

Maldini teve que lutar contra essa visão nos últimos anos, ao mesmo tempo em que a popularidade de ralis de futebol como “El Chiringuito”, que custava ao especialista mais do que descontentamento, se acostumou ao amor pelos esportes e pelos clássicos. Da informação para Formatos e publicações de alta qualidade como “Fiebre Maldini”, diante de uma aparência menos jornalística E entretenimento mais puro, dos reality shows, aos quais sempre foi contra e que nunca deixaram de aumentar em seu infortúnio.

A diferença é que Ontem, pela primeira vez, encontrei este problema de frente, no seu local de trabalho, ao vivo.

Evento Esta sexta-feira no “El Partidazo de Cope”e a O programa apresentado por Juanma Castaño em que Julio Maldonado tem uma coluna semanal regular onde fala do futebol internacional. Ontem ele mudou o roteiro. ontem, Depois de passar para as semifinais da Espanha na Copa da Europae a Juanma Castaño às vezes queria transformar o show em uma espécie de “El Chiringuito” e enfrentou Maldini em uma partida contra Polly Rincon, Ex-jogador de futebol e comentarista Ele é famoso por sua capacidade de analisar o futebol de um ponto de vista sério e do entretenimento em outros momentos. O resto não foi totalmente positivo para o especialista internacional em futebol.

Tudo começou com uma pergunta de Juanma Castaño: “A porcentagem de chances da Espanha na semifinal contra a Itália”, disse ele.

“Vou lhe contar sobre a final”, respondeu Polly Rincon imediatamente, elogiando a vitória da Espanha sobre a Suíça. “O Paquito perguntou-me depois do jogo quem queres e eu disse à Itália.”

Paco Gonzalez respondeu a Juanma Castaño aos risos do público: “É melhor se Maldini te contar primeiro porque a discrepância seria enorme.”

“Pelo bem da minha amada Itália, enquanto joga”, Na verdade, disse Maldini, ele foi parado imediatamente.

Polly Rincon: “Tal como a França, como Portugal … mandei-os todos para casa”

Maldini: “Mas o futebol é um jogo”

Polly Rincon “Mas você poderia ter adivinhado um.”

Maldini: “Mas me escute, Polly: OhAmanhã eles vão enfrentar a França e a Suíça novamente. Repito que a França vai vencer. Isso mesmo, vou dizer 10 vezes seguidas, sabendo que um em cada dez pode perder “

O caos já havia acabado e, embora tenha havido uma pequena pausa, ela já começava a notar que Polly Rincon estava em seu caldo e que Maldini não estava tão relaxado quanto antes, enquanto o resto do grupo aproveitou o momento. Maldini logo confirmou sua linhagem: “60-40 para a Itália”.

“Mas uma coisa: você fala um pouco porque tem vergonha de ser criticado na Espanha porque lhe deram 70-30, o que você acha”Juanma Castaño tem risosto.

“Vejamos, a Itália joga um futebol muito melhor do que a Espanha, com exceção do jogo austríaco, mas é verdade que a Espanha tem uma série de jogadores que são mais ou menos compatíveis com este nível. A Espanha pode derrotar a Itália, é claro, mas vou retirá-los dos favoritos. “Maldini explicou. Naquele momento, Polly Rincon entrou no ringue novamente para dar um empurrão nele, com uma situação parecida com a que falamos no início desta história.

Polly Rincon: “Não sei em que Julio está contando para dizer isso, na verdade. Também ouvi falar da análise da França e da Bélgica …”

Maldini: “E eu lhe dou um grinder. Você realmente acha que alguém em sã consciência pode dizer que a Suíça vai derrotar a França?

Polly Rincon: “Mas vamos ver, eu perguntei à França desde o início, eu também perguntei à Alemanha e todos foram para casa. Hoje disse algo a Maldini com todo o meu amor e carinho. Se eu treinar uma equipe e treinar ao contrário, Maldini nunca me vencerá na minha vida, não tem jeito. A menos que eles joguem 4 ou 5 jogadores em mim

Maldini: “Bom, não Polly, depois que você se dedicou a ser treinador e mostrou isso, ao invés de falar por falar, droga ”Já respondi visivelmente aborrecido com a situação.

Polly Rincon: “Olha, Você tem futebol, graças a Deus, melhor do que eu na minha cabeça, porque você é um teórico, e você é um computador, e analisa tudo da forma mais extrema, mas o que vai acontecer a seguir? Que a bola está se movendo e que tudo muda e você não vê. Veja o que você quer ver. Eu assisto outro futebol, então quando eu assisto outro futebol, eu entendo que a Espanha está lutando na defesa, que somos muito fracos, mas da metade superior do campo. Se a Espanha está em primeiro lugar, a Itália tem um nível imbatível. Se marcarmos primeiro, a Itália pode ser expulsa. No entanto, se a Itália marca um gol, ela deve marcar dois ou três gols para vencer a partida.

Não passou e ele acabou aqui entre piadas diferentes e interrompido por Manolo Lama que teve que desistir da conexão porque o vôo de volta para a Espanha estava decolando, mas o estrago já estava feito. Maldini não parece levar para o lado pessoal, mas talvez pela primeira vez sentiu como, brincando, meio sério, estava sendo discutido profissionalmente em sua própria rede, e com armas de que se arrependeu.

