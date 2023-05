A bomba está em Che tempo che fa

A última parcela de como está o tempo Com Luciana Littizzetto e Fábio Fazio. A temporada de talk shows de Rai Tre termina hoje e o mandato de “Fabietto” em Rai termina após 20 anos. No outono, Fazio e Littizzetto se encontrariam novamente, com contrato em mãos, no Discovery, onde escolheram jogar uma nova partida profissional.

Mas fechar esta noite pode salvar as surpresas. Além das habituais lamúrias com um pouco de vitimização por parte do maestro e comediante, haverá um peso de peso convidado no estúdio: Anthony Hopkins. Ele é um dos maiores atores de todos os tempos, duas vezes vencedor do Oscar Anthony HopkinsDomingo no episódio final de Che tempo che fa do Rai3″, diz o perfil da transmissão no Twitter.

Então, talvez esta noite evitemos o habitual convidado da esquerda pronta para falar em horário nobre contra o governo e contra a centro-direita. É mais provável que Littizzetto cuide de si mesma. Mas Fazio quer encerrar com uma homenagem ao cinema. Nos últimos anos, Fazio recebeu estrelas como Penelope Cruz, Pedro Almodóvar, Richard Gere, Bono, Ben Affleck, Whoopi Goldberg, Uma Thurman, John Travolta, Madonna, George Clooney e muitas outras estrelas do cinema mundial.