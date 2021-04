Lewis, de Cambridge, tem três anos: a nova foto não publicada

Depois de muitos dias de tristeza, o lindo sorriso do príncipe Lewis Cambridge Ela mencionou alguma alegria nas contas de mídia social da Família Real Britânica, graças à nova foto que ela postou Kate e William Por ocasião do seu terceiro aniversário, o 23 de abril.



A cena foi lançada na noite de quinta-feira, dia 22, e é, sem dúvida, não oficial em comparação com a filmagem tradicional que os observadores da realeza do Duque de Cambridge estão acostumados: Louis está em uma bicicleta para a mamãe Kate, na véspera de um dia muito importante: o primeiro dia do jardim de infância.

Shorts curtos, sapatos confortáveis ​​e embarque em uma nova aventura. A foto foi tirada na quarta-feira no Palácio de Kensington, para onde a família voltou definitivamente após uma longa passagem pelo Unmere Hall devido às restrições devido à pandemia.

Assim, Lewis finalmente conseguiu começar a estudar, e ele freqüentou a mesma escola por um ano e meio com sua irmã mais nova, Charlotte, em Los Angeles Wilcox Nursery em Londres, a uma curta distância de casa. O Na verdade, Princhino deveria ter começado em janeiro passado, mas por motivo de força maior a nomeação foi adiada. A julgar pelos sorrisos, entusiasmo não falta.

Depois da paixão dos primeiros tempos, todo o interesse é a festa, que ficará em família, segundo a tradição. E Kate se encarregará de fazer o bolo. Em 2019, ele disse a um convidado do programa de culinária: “Adoro prepará-lo”, “Tornou-se uma tradição ficar até meia-noite com quantidades ridículas de mistura para bolo e gelo, Eu me preparo muito, mas adoro fazer. ”

Só falta apagar as velas!

