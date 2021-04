O Encontro de Cinema BERGAMO chega ao Domtiz Quarto Verde

Bergamo,

Se museus, cinemas e teatros permanecerem fechados, Sala Verde Domitis, A primeira estrutura na Itália inteiramente dedicada a “aumentos” ativos, no coração de Bergamo,

Ele continua a manter suas portas abertas para a arte e a culturaOrganiza diversas atividades para proporcionar momentos de beleza aos seus hóspedes e, se possível, ao resto da cidade.

Depois de exposições de obras gráficas e gráficas, oficinas de poesia e encontros literários, o cinema é hoje a heroína do romance graças à participação de Domitys Quarto Verde na

A 39ª edição de Encontro de Cinema de Bergamo (24 de abril a 2 de maio), um dos eventos mais importantes do calendário dos festivais italianos, pois a cada primavera reúne fãs de cinema de todas as idades para compartilhar o amor pela sétima arte.

Com Th Saudação inicial do diretor do Bergamo Film Encounter, Angelo SignorelliEm, haverá dois atendimentos, agendados pelo Domitys Quarto Verde, que passaram oficialmente a fazer parte das iniciativas paralelas desta versão do BFM: Terça-feira 27 de abril, Aos 15 anos, com uma visão

Não me mande flores!, Great Cult, 1964 baseado em comédias teatrais de Norman Barash e Carol Moore com música de Bert Bacharach; ele é

Sexta-feira, 30 de abril, Novamente às 15h, com A cama diz …1959, uma comédia emocional estrelada pela grande Doris Day.

Tarde dedicada ao cinema, à espera da reabertura dos cinemas, que você sabe que quer voltar ao normal, mas vai muito além do simples momento de diversão: torna-se realidade

Oportunidade muito valiosa Nesses longos períodos de isolamento, voltamos a nos encontrar e nos encontrar, sempre em segurança, para conversar e nos encarar.

«Arte e Cultura Essencial para Domidades: não representa apenas um momento de enriquecimento pessoal, é acima de tudo

Uma oportunidade de conhecer e compartilhar – Diz Aurita Kobe, Diretor, Domitys Quarto Verde.

É por isso que estamos tão entusiasmados em colaborar com o Bergamo Film Meeting, ao qual agradecemos por dar aos nossos convidados, apaixonados pelo cinema, a oportunidade de compartilhar e vivenciar aquele momento maravilhoso na empresa enquanto assistia a um filme. Esperamos que esta seja apenas a primeira vez em uma série de eventos em um futuro próximo, e assim que as condições o permitirem, possamos abrir nossas portas para todos os fãs de cinema da cidade. ”



Em seus 9 dias de programação, a BFM irá propor 7 longas-metragens na estreia italiana em

Show de competição; 16 documentários em competição Visto de perto; Explore o cinema europeu contemporâneo por meio da seção

Europa agora!E a Com personalidade Mia Hansen–Leão

(França) H. Joao nicolaou (Portugal), que será enriquecido por uma seleção de filmes de licenciatura das European Film Schools comprometidas com o CILECT, e pelos dois dias de carreira (26 e 27 de abril)

Europa agora! Encontros da indústria cinematográfica; Retrospectiva ad hoc

Volker SchlöndorffDiretor, roteirista, produtor e ator, uma das figuras mais importantes do cinema alemão do pós-guerra; Honre a visão inovadora do cineasta húngaro

Marta Mesaros E assim por Jerzy Skolimovsky, Diretor, roteirista e ator polonês, um dos mais importantes e destacados heróis do cinema mundial; Equipe completa de talentoso pintor polonês

Isabella Plosinska; Os Encontros: Cinema e Arte Contemporânea, O espaço dedicado à poluição entre o cinema e a arte contemporânea; O

Keno Club, Seção de jovens espectadores; Junto com

Eventos especiais E um projeto vital para as nomeações feitas graças à rede de cooperação com várias realidades culturais na região e fora dela.

Fundada em 1998, a DOMITYS é a empresa francesa líder em soluções habitacionais que integram serviços para idosos ativos. O grupo nasceu da AEGIDE, empresa com 3.000 colaboradores, acionista maioritária da NEXITY, grupo francês líder no mercado imobiliário. DOMITYS responde às novas necessidades ditadas pelo envelhecimento da população, disponibilizando soluções de habitação cómodas e autónomas a idosos ainda auto-suficientes, abrindo assim caminho a uma nova forma de viver aos três anos, em plena liberdade e com segurança de uma vida social ativa.

