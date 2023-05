Netflix proíbe compartilhamento de senha e assinatura doméstica apenas

A nova pressão da Netflix também chega à Itália: o compartilhamento de contas será limitado. Um novo sistema entrou em vigor em 24 de maio, projetado para impedir que pessoas que não moram juntas compartilhem sua assinatura na plataforma. Essa é apenas uma das ações anunciadas pela Netflix Para reduzir o uso de contas compartilhadas com pessoas fora de sua casa.

O aperto chega à Itália depois de ser implementado por vários meses em Canadá e Nova ZelândiaE Portugal, Espanha e vários países da América Latina.

A empresa emitiu um comunicado dizendo que agora vai garantir que as contas só possam ser usadas por quem mora na mesma casa (no mesmo domicílio).

mas como?

A Netflix verificará se todos os dispositivos associados a uma conta estão conectados, pelo menos uma vez a cada 31 dias, à rede Wi-Fi da casa onde o proprietário da conta está localizado. Portanto, as tentativas de se conectar a esta conta em diferentes redes Wi-Fi serão rastreadas. No entanto, a plataforma garantiu que não coletará dados de GPS para determinar a localização física exata dos dispositivos. oO objetivo é bloquear o acesso de quem, ao final dos 31 dias, não fizer o login da casa do pagante.

Soluções

Para quem partilhar a palavra-passe com pessoas fora do agregado familiar, haverá duas soluções possíveis: comprar o acesso para um utilizador adicional por 4,99€ por mês ou pedir à pessoa com quem partilha a conta que faça uma nova subscrição para si. Isso será feito através da opção “Mover perfil” que permite manter as sugestões e filmes salvos na lista.

A Netflix implementou esta medida devido à dificuldade que enfrenta em atrair novos assinantes, devido ao enorme aumento da concorrência de outros serviços de streaming de alta qualidade: «Sabemos que existem muitas opções em termos de entretenimento, por isso continuamos a fazer importantes investimentos para sempre oferecer algo novo a você ».