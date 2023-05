Flood, Pequeno Stephen: «Bruce Silêncio em Ferrara? Não sabíamos nada sobre a tragédia.”

para David Swatin

O conhecido músico, integrante do palco da banda E-Street The Boss, responde nas redes sociais à pergunta de um fã: “Só sabíamos que os trabalhadores faziam hora extra por causa da chuva”.

Estado de emergência em Emilia-Romagna? “Não sabíamos nada sobre ela.” Falando Stevie Van Zandt, mais conhecido como pequeno Stephen membro da banda E-Street e braço direito de Bruce Springsteen que, pouco mais de uma semana após seu show Controversies no parque urbano de Ferrara, responde assim a um comentário de um fã que perguntou no Twitter por que nenhuma palavra saiu de o palco para os moradores afetados pelas enchentes.

“Conheço você como um homem e artista de grandes valores. Um homem honesto – escreveu o torcedor – mas acima de tudo um homem livre. Assisti ao show de Ferrara. É realmente verdade que você, Bruce e os bunkers das vacas loucas, nada sabem sobre a emergência em Emilia-Romagna, sobre as inundações torrenciais perto de Ferrara e sobre os Quinze Deslocados? Eu não posso acreditar que você soube dessa tragédia e Ninguém do palco disse nada Porque eles conhecem seu coração, sua alma, sua fé: absolutamente impossível.

A resposta de Van Zandt, que dividiu o palco com o presidente por mais de três horas na cerimônia, enquanto os presentes esperavam pelo menos uma saudação, desejo ou palavra de encorajamento para o povo da Romênia, não deixa espaço para interpretações e talvez reabra um novo debate no concerto realizado no passado dia 18 de maio. «Nós não sabíamos nada sobre issoO pequeno Stephen respondeu brevemente e acrescentou: “Tudo o que ouvimos foi que os trabalhadores tiveram que fazer horas extras porque o local era uma grande poça de lama por causa da chuva. (Daí a decisão de abrir os portões quase quatro horas depois do horário inicialmente previsto, Sr. Dr.). É isso.” Portanto, é concebível que o silêncio do presidente tenha chegado porque ele não estava ciente do que estava acontecendo: possíveis novas desavenças nas próximas horas não estão excluídas.