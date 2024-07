Gf, Mirko e Perla, termina mal: “Foram tomadas medidas muito sérias”. o que está acontecendo

Os dois grandes heróis da última edição da GF estão de volta às notícias. Termina mal entre Mirko e Perla: medidas.

Voltamos a falar insistentemente de Mirko e Perla, justamente por causa do homem. Recentemente, uma história sobre o ex de Givino gerou muito rebuliço, já que o rapaz aparentemente foi flagrado na companhia de outra garota. O casal ficou conhecido do grande público justamente por causa deles Sua participação na Ilha da Tentação, o programa que testa casais em crise. Na verdade, Mirko e Perla se separaram no final de sua jornada dentro do show.

Porém, o Big Brother teve o cuidado de acender a chama da paixão. Aliás, Mirko entrou na casa para revelar que estava em crise com Greta, a sedutora com quem saiu do programa de verão. Então Alfonso Signorini decidiu aproveitar a oportunidade e sugeriu que Perla e Greta se tornassem rivais. Depois de dias de estresse Mirko e Perla estão juntos novamenteEnquanto Greta refugiou-se nos braços de Sergio Dutavi. Agora, porém, a relação entre os dois passará novamente por uma crise.

Mirko e Perla, uma crise sem fim: entre medidas e imprudências

Como vimos, há vários meses que se fala de Mirko e Perla. Não houve um episódio do Big Brother em que os dois não tivessem espaço. A própria Fatero conseguiu entender a história da produção, e também levou o reality show para casa. Então o casal saiu de casa e puderam viver juntos plenamente. Mas de repente, parece que algo deu errado com os deuses Novas diferenças surgiram entre os dois.

Como relatou o especialista em fofocas Amedeo Venza em sua popular conta no Instagram, indiscrições sensacionais estão causando agitação neste momento. Na verdade, parece que Brunetti teve um dia quente de verão Na companhia de duas lindas garotas. Está tudo pelas costas de Birla, e a crise parece não ter fim. Porém, por enquanto, Perla ainda precisa responder a essa incrível indiscrição e continuar postando como é sua rotina nas redes sociais.

A garota não se entrega apenas a sessões de fotos bacanas e grandes eventos. Por isso, muitos estão prontos para se perguntar o que realmente está acontecendo entre os dois e, principalmente, se o amor entre os dois acabou novamente. Agora Mirko respondeu a esta indiscrição. Brunetti explicou através de uma história que não dormia naquela casa. Além disso, esta situação particular cria alguns problemas pessoais para Brunetti, disse ele. Pronto para tomar medidas sérias Contra aqueles que querem pisotear a sua dignidade.